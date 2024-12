A Experian anunciou hoje seu Relatório Global de Identidade e Fraude 2024, que fornece uma visão abrangente da resposta do consumidor e das empresas aos mais recentes padrões de fraude e estratégias de mitigação de fraude no setor de serviços financeiros em todo o mundo. O relatório oferece percepções combinadas de mais de 1.000 empresas e líderes de fraude de todas as partes do mundo, como também de 4.000 consumidores, com foco no gerenciamento de fraudes e na experiência digital.

Entre suas principais percepções, o relatório destaca três fatores que impulsionam o cenário de fraudes em rápida evolução: o enorme crescimento das tecnologias de Inteligência Artificial Generativa (GenAI), as mudanças nas regulamentações governamentais e a pressão entre as empresas para oferecer aos consumidores experiências digitais seguras e convenientes. Em resposta a esses fatores, as descobertas do relatório revelaram que as empresas pretendem aumentar os orçamentos para fraudes impulsionadas por investimentos em tecnologias de IA e aprendizado de máquina.

“Diferentemente de outras questões enfrentadas por empresas de serviços financeiros, a fraude atua além de fronteiras geográficas ou estruturas regulatórias, e os fraudadores frequentemente atacam diferentes pontos ao longo da jornada do consumidor”, disse Greg Wright, vice-presidente executivo de Identidade e Fraude da Experian. “Essa realidade lamentável obriga as empresas a utilizarem análises avançadas, insights de dados alternativos, compartilhamento de dados e uma abordagem em múltiplas camadas para combater as ameaças de fraude em evolução globalmente”.

Do lado do consumidor, os dados do relatório indicam que encontrar o equilíbrio certo entre proteção contra fraudes e uma experiência positiva do cliente é de extrema importância, devidoàalta porcentagem de consumidores globais que declararam ter transferido seus negócios para outro lugar devido a uma má experiência de abertura de conta ou experiência transacional lenta.

Essas descobertas ressaltam que as empresas de todas as partes do mundo enfrentam o mesmo desafio: autenticar clientes exige equilibrar segurança com uma experiência fluida do cliente para evitar que eles abandonem um processo de aplicação ou compra. A solução é aproveitar a análise de dados e orquestrar rotinas de prevenção de fraudes para uma visão de 360 graus dos clientes, mitigando fraudes e oferecendo uma experiência perfeita ao cliente.

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa global de dados e tecnologia que proporciona oportunidades para pessoas e empresas em todo o mundo. Ajudamos a redefinir as práticas de empréstimo, descobrir e prevenir fraudes, simplificar a assistência médica, oferecer soluções de marketing digital e obter insights mais profundos sobre o mercado automotivo, tudo isso usando nossa combinação exclusiva de dados, análises e software. Também ajudamos milhões de pessoas a alcançar suas metas financeiras e a economizar tempo e dinheiro.

Atuamos em diversos mercados, desde serviços financeiros até saúde, automotivo, agrofinanças, seguros e muitos outros segmentos do setor.

Investimos em pessoas talentosas e em novas tecnologias avançadas para desbloquear o poder dos dados e inovar. Como uma empresa do índice FTSE 100 listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN), temos uma equipe de 22.500 pessoas em 32 países. Nossa sede corporativa fica em Dublin, Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

Experian e as marcas Experian utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas da Experian e suas afiliadas. Outros nomes de produtos e empresas aqui citados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241213334102/pt/

Michael Troncale

Relações Públicas da Experian

+1 714 830-5462

michael.troncale@experian.com