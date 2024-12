A Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) anunciou hoje que o Onimusha Way of the Sword, o primeiro novo título na série Onimusha em mais de 20 anos, está programado para ser lançado, enquanto o trabalho no projeto de continuação do Okami também já está em andamento.

A série Onimusha consiste em jogos de ação com espada onde os jogadores desempenham o papel de guerreiros com poderes sobre-humanos dos Oni e lutam contra monstros determinados a dominar o mundo. O Onimusha Way of the Sword, com lançamento previsto globalmente para 2026, é um jogo de fantasia sombria de inspiração japonesa situado no início do período Edo em Quioto, que foi assustadoramente transformado por nuvens malévolas de Malícia. No jogo, o protagonista samurai está equipado com a Manopla Oni e participa de batalhas épicas com espadas contra as criaturas grotescas e sobrenaturais conhecidas como Genma. A Capcom espera que os jogadores fiquem ansiosos pela emocionante ação baseada em espadas do jogo, na qual podem cortar e atacar hordas de Genma.

Além disso, a Capcom também começou a trabalhar em um projeto de continuação do Okami.? Lançado originalmente em 2006 e ambientado em um mundo de estilo japonês, no Okami, os jogadores desempenham o papel do Amaterasu e embarcam em uma aventura para trazer de voltaàvida este jogo de ação e aventura. Este novo projeto representa o início de uma nova história para o Okami, que, até o momento, foi aclamado pelo seu mundo original, aventura emocionante e história comovente. O projeto está sendo desenvolvido em parceria com o diretor e membros da equipe de desenvolvimento do Okami original. A Capcom espera que os jogadores esperem ansiosamente por mais atualizações sobre esta nova história de aventura de Amaterasu e companhia.

Além de lançar regularmente novos títulos importantes a cada ano, a Capcom se concentra em reativar IPs inativos que não tiveram um novo lançamento de título recentemente. A empresa trabalha para aumentar ainda mais o seu valor corporativo, tirando proveito de sua rica biblioteca de conteúdo, que inclui reviver IPs anteriores, como os dois títulos anunciados acima, para produzir continuamente títulos altamente eficientes e de alta qualidade.

A Capcom permanece firmemente empenhada em atender as expectativas de todos os usuários aproveitando seus recursos de desenvolvimento de jogos líderes do setor para criar experiências de jogabilidade altamente divertidas.

