Filtração no setor alimentício traz segurança e qualidade em cada etapa

No setor alimentício, a filtração assume um papel importante para garantir a segurança e a qualidade dos produtos. À medida que as regulamentações de segurança alimentar se tornam mais rigorosas, a aplicação de sistemas de filtração eficientes tem se consolidado como uma etapa indispensável no processamento de alimentos.

Os sistemas de filtração removem impurezas e partículas que possam comprometer a qualidade do produto, protegendo equipamentos e assegurando que as normas sanitárias sejam atendidas. Essas soluções são utilizadas em diversas etapas do processo, como no tratamento de água, óleos, líquidos alimentícios e sistemas de ventilação em fábricas.

Segundo Fabio de Oliveira gerente de projetos da Asstefil, "uma das principais vantagens da filtração no setor alimentício é a capacidade de prevenir a contaminação cruzada. Filtros específicos são projetados para capturar microrganismos e partículas indesejadas, garantindo que o produto esteja livre de contaminantes. Isso deve proteger a saúde dos consumidores e para atender às exigências de segurança impostas pelos órgãos reguladores".

Além da segurança, Fabio de Oliveira reforça que "os sistemas de filtração também contribuem para a eficiência operacional. Equipamentos bem protegidos contra resíduos operam de forma mais eficiente, reduzindo custos com manutenção e prolongando sua vida útil. Essa economia pode ser ainda maior quando se consideram os danos evitados em casos de contaminação ou falhas de equipamento".

De acordo com as impressões de Fabio de Oliveira, "com tecnologias cada vez mais avançadas, os sistemas de filtração podem ser personalizados para atender às necessidades específicas de cada fábrica, otimizando processos e garantindo a máxima eficiência".

Website: https://www.linkedin.com/company/asstefilsistemas/