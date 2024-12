A Gurobi Optimization, LLC, líder em tecnologia de suporte a decisão, tem viabilizado que a Suzano, maior produtora de celulose de mercado do mundo, a otimize sua cadeia logística também promovendo seu compromisso com a sustentabilidade.

“Acredito que a otimização desempenha papel chave em nossos processos de planejamento”, disse Bruno Scalia, cientista de dados sênior na Suzano. “Iniciamos desenvolvendo soluções para uma visão estratégica e, posteriormente, direcionamos nossas soluções para níveis táticos ou operacionais, visando não apenas otimizar, mas também garantir consistência de processos e mitigar riscos operacionais.”

Rotas de embarque, contratos de transporte e limites de capacidade são apenas alguns dos muitos elementos considerados pela equipe Suzano ao modelar sua logística comercial.

A equipe de tecnologia que atende planejamento comercial da empresa utiliza esses elementos para formular um modelo de programação linear inteira mista de múltiplos objetivos, que eles chamam de “SnOPy” (Planejamento de Vendas e Operações em Python). A Suzano também criou um modelo operacional chamado "Tangram" e planeja implementar um modelo tático chamado "Compass". Estes modelos se concentram em planos de curto prazo, de um a três meses, sob diversos níveis de planejamento de granularidade.

Ao aplicar o Gurobi em seus modelos de otimização, a Suzano identificou cerca de R$ 76 milhões em novas oportunidades com base em cenários flexíveis, além de ter viabilizado redução significativa no tempo gasto com o tratamento de dados. Também vale destacar que com rotas de embarque otimizadas, a Suzano obteve uma redução significativa no consumo de combustível e, consequentemente, nas emissões atmosféricas.

“A sustentabilidade e a lucratividade são frequentemente percebidas como objetivos conflitantes, mas a Suzano demonstrou que é possível atingir ambos simultaneamente através da otimização robusta da cadeia de suprimentos. Ficamos extremamente honrados em ser o seu solucionador de escolha”, disse Duke Perrucci, CEO da Gurobi.

Segundo Scalia, “Com operações mais eficientes, podemos oferecer preços mais competitivos, melhores produtos e melhor atendimento ao cliente. Em termos de planejamento operacional, reduzimos o tempo necessário para elaborar planos consistentes de oito horas para algo entre 20 minutos e uma hora. Embora o impacto financeiro exato ainda esteja sendo avaliado, esperamos melhorias significativas em termos de sobrestadia de embarcações, produção e custos operacionais”.

Para saber mais sobre como a Suzano utiliza a otimização matemática fornecida pela Gurobi para apoiar as suas metas de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, maximizar a lucratividade, leia o estudo de caso completo da Suzano.

Sobre a Gurobi Optimization

Com a tecnologia de suporte a decisão do Gurobi, os clientes podem tomar decisões de negócios ideais em segundos. Do planejamento de distribuição de tarefas e otimização de portfólio até o design da cadeia de suprimentos, o Gurobi identifica a solução ideal entre trilhões de possibilidades.

Como líder em inteligência de decisão, a Gurobi oferece software completo e fácil de integrar, assim como o melhor suporte da categoria, com um índice de satisfação do cliente de 98% líder no setor.

Fundada em 2008, a Gurobi tem operações nas Américas, Europa e Ásia. Ela atende clientes em quase todos os setores da indústria, SAP, Air France e a National Football League. Para mais informações, acesse https://www.gurobi.com/ ou ligue para +1 713 871 9341.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241210693627/pt/

Kaelyn Barron

(909) 359 4782

Gurobi Optimization

kaelyn.barron@gurobi.com