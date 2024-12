Tecnologia e inovação impulsionam vendas no varejo

No dinâmico cenário do varejo, onde a experiência do consumidor é peça-chave para o sucesso, o ponto de venda (PDV) continua evoluindo como um espaço estratégico para atrair e engajar clientes. Estima-se que 70% das decisões de compra sejam feitas diretamente no PDV, segundo dados do estudo "A hora certa de ativar o shopper" desenvolvido pela Nielsen, evidenciando a importância de materiais impactantes e bem posicionados para influenciar consumidores no momento crucial da escolha.

Displays, stoppers, banners e outros materiais de comunicação visual desempenham um papel crucial ao destacar produtos, comunicar promoções e criar uma conexão imediata com os consumidores. Em um mercado em constante transformação, as marcas enfrentam o desafio de equilibrar criatividade e eficiência operacional, enquanto atendem à crescente demanda por soluções sustentáveis — uma prioridade para 57% dos consumidores globais, de acordo com o estudo de tendências globais da IBM.

A força do PDV em um mundo digital

Mesmo com a ascensão das plataformas digitais e o aumento das compras on-line, o ponto de venda físico mantém sua relevância como uma etapa decisiva na jornada de compra. De acordo com levantamentos recentes da PwC e do Instituto Locomotiva com foco nas classes C, D e E do Brasil, embora as plataformas digitais estejam ganhando destaque por sua conveniência e vantagens econômicas, as compras em lojas físicas ainda desempenham um papel crucial, evidenciando a importância de um modelo de varejo que integre ambas as experiências de forma equilibrada.

Apesar do avanço do comércio on-line, as lojas físicas continuam sendo a escolha predominante, especialmente entre as classes C, D e E. Setores como supermercados, hipermercados, lojas de materiais de construção e produtos para pets exemplificam essa preferência, com a maioria das compras sendo realizadas presencialmente.

Esse comportamento reflete o desejo de experimentar produtos de perto, especialmente em segmentos como alimentos, bebidas e itens de beleza.

Em mercados, farmácias, livrarias e até lojas de conveniência, os displays de chão são uma ferramenta versátil que vai além da exposição de produtos. Eles criam narrativas visuais que guiam o consumidor, destacam lançamentos e promoções, além de reforçar a identidade da marca.

Inovação e sustentabilidade no centro das estratégias de PDV

Com o crescimento da demanda por campanhas ágeis e alinhadas a diferentes perfis de marcas, o varejo busca ferramentas que equilibrem criatividade, funcionalidade e sustentabilidade. Essas soluções não apenas potencializam o impacto visual no PDV, mas também contribuem para reduzir custos logísticos e simplificar processos, elementos fundamentais para negócios de todos os tamanhos.

Nesse contexto, a Neoband, empresa especializada em soluções de comunicação visual, desenvolveu o DisplayFácil. O produto é um recente lançamento que visa transformar a forma como marcas expõem seus produtos no ponto de venda. Com design 100% brasileiro, tem o objetivo de levar praticidade e sustentabilidade para suprir as necessidades de pequenos e grandes negócios no mercado varejista.

“Ao criar o DisplayFácil, nosso objetivo foi oferecer ao varejo uma solução prática, de alta qualidade e com um custo-benefício que se adapta a diferentes realidades de mercado,” afirma Arnaldo Peres Jr., Diretor Comercial da Neoband. “Com ele, estamos entregando não apenas um display, mas uma ferramenta estratégica para marcas que desejam destacar seus produtos de maneira eficiente e sustentável”.

Produzido com materiais certificados pelo selo FSC, o DisplayFácil foi desenvolvido para oferecer leveza e funcionalidade. Sua estrutura foi pensada para facilitar a montagem, reduzir custos logísticos e permitir personalizações que traduzem a identidade de cada marca, tornando-o ideal para ações promocionais e lançamentos de produtos.

“A personalização é um ponto-chave do DisplayFácil. Com ele, marcas podem adaptar seus displays a diferentes campanhas. Isso faz dele uma solução acessível tanto para pequenas empresas em crescimento quanto para grandes players do varejo,” acrescenta Peres.

A Neoband

Com mais de 40 anos de atuação no mercado, a Neoband é especializada em produção de ponto de venda, mídia externa e comunicação visual. A empresa conta com diversas homologações das principais empresas do setor de licenciamento, mídia e comunicação. A Neoband atende demandas de pequenos e grandes negócios em todo o território nacional.

Website: https://www.neoband.com.br/display-facil/