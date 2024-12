A Parse Biosciences, líder em soluções de sequenciamento de células únicas e com escala, anunciou hoje a expansão da sua linha de produtos Evercode BCR™ para possibilitar aplicações em ratos. Os novos kits permitem que os pesquisadores tracem o perfil dos repertórios do BCR de ratos junto com os dados do transcriptoma para milhões de células em um experimento único, oferecendo escala e eficiência incomparáveis para a descoberta de anticorpos.

A plataforma Evercode BCR foi criada para facilitar fluxos de trabalho para pesquisas sobre anticorpos, permitindo que os cientistas identifiquem células individuais produtoras de anticorpos e seus grupos relacionados em clones, que geram anticorpos de interesse específicos. As características únicas, como amostras de recursos de fixação, permitem que os pesquisadores preservem as células e as amostras dos ratos por até seis meses, reduzindo, assim, a necessidade de coletar ratos adicionais e maximizando a campanha de rendimento por descoberta. Além disso, a tecnologia elimina a exigência por equipamentos custosos, tornando acessível a análise avançada de célula única com ferramentas laboratoriais padrões.

A Evercode BCR traça o perfil da diversidade de clonótipos de BCR de forma abrangente, além das frequências de uso do gene VDJ, ao passo que sua alta taxa de pareamento para cadeias leves e pesadas das imunoglobinas garante análise precisa dos anticorpos. Além disso, a plataforma se distingue no que diz respeito a detectar populações raras, como células plasmáticas, preservadas por fixação branda e técnicas combinatórias de marcação celular.

"Com a expansão da Evercode BCR para apoiar os estudos com ratos, os pesquisadores podem caracterizar, de forma abrangente, as respostas imunológicas em modelos específicos de doença em ratos e acelerar seus esforços relacionadosàdescoberta de anticorpos", afirmou Charlie Roco, diretor de tecnologia e cofundador da Parse Biosciences. "Estamos animados para ver o impacto que isso terá, no geral, na área da imunologia e da descoberta de medicamentos baseada em anticorpos".

O usuário Dan Rohrer, diretor de tecnologia da AbTherx, que teve acesso antecipado, elogiou o potencial do produto: "É empolgante ver pela primeira vez que a Evercode BCR foi usada com sucesso para análise de célula B em rato transgênico. Acreditamos que o kit e a tecnologia da Parse possibilitarão a exploração profunda das linhagens de célula B Atlas™ e a análise compartimentada, de forma a fornecer desempenho excepcional em geração de acertos e diversidade de anticorpos".

A Parse Biosciences apresentará a Evercode BCR na conferência Antibody Engineering & Therapeutics (AET) em San Diego, de 15 a 18 de dezembro. Participe da sua palestra de destaque, "Exploração profunda de repertórios de anticorpos com ferramentas de sequenciamento de células para célula B única", para obter mais detalhes.

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Com tecnologia desenvolvida na Universidade de Washington pelos cofundadores Alex Rosenberg e Charles Roco, a Parse levantou mais de US$ 100 milhões em capital e agora é utilizada por mais de 2.000 clientes em todo o mundo. Seu crescente portfólio de produtos inclui Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode™ TCR, Evercode™ BCR, Gene Select e uma solução para análise de dados, Trailmaker™.

A Parse Biosciences tem sede no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle, onde recentemente se expandiu a uma nova sede e um laboratório de última geração. Para saber mais, acesse https://www.parsebiosciences.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241212956703/pt/

Shev Rush, SRPR

shev@shevrushpr.com | 213.503.4828