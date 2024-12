Shurick Agapitov, fundador da Xsolla e visionário na indústria de jogos, tem orgulho de anunciar o lançamento da Once Upon Tomorrow Fortnite Island. Este mapa interativo do Fortnite Creative transporta o jogador para o rico mundo narrativo de seu livro. A experiência inovadora, criada pelo Unreal Editor para Fortnite (UEFN), combina magistralmente desafios do parkour de alta velocidade com elementos temáticos profundos do Once Upon Tomorrow, convidando os jogadores a testarem suas habilidades enquanto viajam por uma paisagem visualmente atraente que representa a resiliência e a aventura dos personagens do livro.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241212500381/pt/

(Graphic: Xsolla)

“O Once Upon Tomorrow no Fortnite Creative é a nossa maneira de expandir o alcance e a profundidade do livro, oferecendo aos jogadores uma jornada interativa que desafia suas habilidades e sua compreensão dos temas da história”, disse Shurick Agapitov, fundador da Xsolla. “Este mapa foi criado para atrair jogadores que desejam um bom desafio e para mergulhá-los em um mundo visualmente rico e profundamente inspirado no livro. É uma aventura que aproveita os pontos técnicos fortes do UEFN para aprimorar a narrativa do Fortnite de uma maneira que realmente transforma a experiência do jogo.”

Once Upon Tomorrow foi concebido para superar os limites do Fortnite Creative, oferecendo aos jogadores uma aventura de parkour dinâmica e narrativa situada em um ambiente cuidadosamente criado, inspirado no livro e na visão de Agapitov. Cada percurso apresenta uma série de desafios baseados em agilidade que exigem que os jogadores corram, saltem e escalem com precisão e velocidade, tudo isso imersos em um mundo repleto de dicas visuais que refletem os temas de resistência e descoberta centrais do livro. Agapitov criou uma experiência além dos mapas tradicionais do parkour ao combinar a jogabilidade com a narrativa, proporcionando uma experiência de jogo envolvente e significativamente conectada ao mundo do livro.

Once Upon Tomorrow é um projeto dentro do Fortnite Creative, que combina perfeitamente um parkour de alto risco com a profundidade da narrativa. O mapa é uma demonstração do que pode ser alcançado com o UEFN, oferecendo uma experiência envolvente e de multicamadas que atrai a ampla base de jogadores do Fortnite e os fãs de experiências de jogo inovadoras e ricas em narrativas. Cada detalhe do mapa - desde sua intensa mecânica de jogo até seu design envolvente e atmosférico - foi criado para estabelecer um novo padrão no Fortnite Creative.

Para mais informações sobre Once Upon Tomorrow e sua experiência imersiva no Fortnite Creative, acesse xsolla.blog/outf

Sobre Shurick Agapitov

Shurick Agapitov é o fundador visionário da Xsolla, um líder globalmente reconhecido no universo de videogames. Conhecido por suas contribuições para jogos, Web3 e o metaverso, Agapitov levou a Xsolla a se tornar um recurso indispensável para desenvolvedores e editores de jogos no mundo inteiro. Sua dedicação para aprimorar experiências digitais e interativas se reflete no lançamento do Once Upon Tomorrow, estendendo sua visão além das páginas para o universo dinâmico do Fortnite Creative.

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa internacional de comércio de videogames com um conjunto robusto e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos mundialmente e em diversas plataformas. Como líder inovadora no comércio de jogos eletrônicos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentesàdistribuição internacional, marketing e monetização para ajudar nossos parceiros a atingirem mais áreas geográficas, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores do mundo inteiro. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Londres, Berlim, Seul, Pequim, Kuala Lumpur, Raleigh, Tóquio, Montreal e cidades em todo o mundo, a Xsolla oferece suporte a parceiros líderes em jogos, como a Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e muito mais.

Para obter informações adicionais e saber mais, acesse: xsolla.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241212500381/pt/

Contato com a mídia

Derrick Stembridge

Diretor global de Relações Públicas, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com