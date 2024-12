A Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD), representante das fintechs de crédito, anuncia a bdigital como sua mais nova filiada. Em operação desde 2022, a empresa é especializada em contas de pagamento pessoa física e jurídica, contas escrow (também conhecidas como contas-caução ou contas-garantia), bancarização de Cédula de Crédito Bancário (CCB), cobrança e motor de crédito.

Atendendo ao mercado de fomento de crédito, securitizadoras, factorings e Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), a bdigital, de acordo com seu CEO, Dinorval José Poi Gonçalves, é uma instituição financeira pautada pela democratização do acesso a serviços bancários.

“Garantimos uma experiência completa, de acordo com a regulamentação do setor, e ao mesmo tempo adaptável ao modelo de negócio de nossos clientes”, afirma o executivo.

A decisão de fazer parte da ABCD, na visão de Poi, está alinhada ao crescimento e complexidade do ecossistema de crédito. “Nosso mercado está em plena expansão e é altamente regulado, assim, decidimos unir forças e experiências com outras empresas do setor, pois buscamos uma evolução sólida para os negócios”, completa o CEO da bdigital.

Liderando a estratégia de expansão da associação, Claudia Amira, diretora-executiva da ABCD, destaca que a chegada da bdigital fortalece a representatividade da entidade em um momento-chave para o setor de crédito digital. “Neste ano, tivemos uma forte atuação no encaminhamento dos mais relevantes pleitos de nossos associados aos órgãos reguladores, além de participar ativamente dos debates relativos ao setor. Para 2025, uma série de outros temas já estão no nosso radar e seguiremos trabalhando para o avanço de um mercado financeiro mais inclusivo, seguro e inovador”.