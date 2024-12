Energia solar: Groner quer atrair novos investidores

O Brasil alcançou, em 2024, 50 gigawatts (GW) de capacidade instalada operacional em energia solar. A marca levou o país a alcançar o sexto lugar no mundo nesse quesito, de acordo com dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) repercutidos pela Agência Gov.

Desde 2012, o setor já atraiu investimentos da ordem de R$ 229,7 bilhões e gerou R$ 71 bilhões em arrecadação para os cofres públicos, também segundo a Absolar. Esse cenário positivo faz com que cada vez mais empresas se especializem em diferentes áreas da geração de energia solar, como é o caso da Groner.

Sediada em Curitiba (PR), a Groner é uma startup focada na personalização e implementação de processos nas empresas do segmento. Um dos serviços prestados é o fornecimento de uma ferramenta de Customer Relationship Management (CRM) para integradores solar, como são chamados aqueles que compram as placas do fornecedor e vendem ao cliente final.

“O mercado apresenta um cenário bastante positivo para investimentos. Em 2023, a energia solar representou mais ou menos 11% da matriz elétrica brasileira, crescendo para 20% em 2024, o que indica um avanço significativo no setor”, afirma Beatriz Macchi, CEO da Groner.

Rodrigo Scheliga, CRO da Groner, destaca que esse crescimento do mercado é sentido na própria empresa. Lançada em 2024, a plataforma da startup já conquistou 480 clientes, incluindo companhias como Fortlev.

“Crescemos a nossa receita recorrente a uma taxa de 16% ao mês, acumulando mais de 5 mil usuários na plataforma e atingindo o breakeven [ponto de equilíbrio no qual os ganhos se igualam com os custos] em apenas cinco meses”, diz. Ele acrescenta que a projeção é encerrar 2024 com 3x da receita recorrente anual de 2023.

“Para 2025, nossos planos incluem a captação de investimentos para expandir a Groner no mercado americano e triplicar nosso ARR de 2024, mantendo um ritmo agressivo de crescimento”, complementa Scheliga.

No primeiro trimestre do ano que vem, a companhia pretende abrir uma rodada de investimentos de modo a buscar parcerias que estejam alinhadas à sua cultura empresarial.

Soluções oferecidas

Beatriz Macchi explica que uma das estratégias usadas na Groner é oferecer não apenas um software, mas, sim, serviços de inteligência de negócios que transformam processos complexos em soluções mais rápidas e práticas.

“Um exemplo disso é uma empresa que nos contratou para ter um CRM para o time comercial e acabou resolvendo um grande problema de pós-venda. Os clientes dela estavam muito insatisfeitos. Ao falar com os consumidores, a empresa entendeu que a principal reclamação era a falta de visibilidade dos próximos passos para o projeto instalado”, afirma a CEO.

A solução encontrada pela Groner foi implementar o GronerZap, uma funcionalidade integrada ao WhatsApp que envia notificações automaticamente para os clientes, relatando em qual fase está a instalação do sistema. Macchi diz que, com isso, o sentimento do consumidor começou a melhorar, saindo de um Net Promoter Score (NPS, métrica que mede a satisfação do cliente) de 5,2 para 9 em menos de 2 meses.

A CEO menciona ainda outras ferramentas desenvolvidas pela Groner. Entre elas, um gerador de proposta próprio para o mercado solar integrado com mais de 20 distribuidores. Segundo ela, a principal funcionalidade é não precisar mais abrir diferentes abas e arquivos no computador para calcular orçamentos e gerar uma proposta.

“Lançamos também o Groner GPT, o mais novo integrante da equipe comercial que atende os novos leads independente do horário e conversa com esse possível cliente, tirando dúvidas sobre a empresa e agendando reuniões para o time comercial. Não é um bot que fica repetindo a mesma pergunta, é realmente uma inteligência artificial que dialoga com as pessoas”, ressalta.