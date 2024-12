O "TOKYO NIGHTTIME PROJECT" foi lançado na área de Nishi-Shinjuku de Shinjuku-ku, Tóquio, visando revitalizar o turismo noturno. O projeto, ao cooperar com organizações na área ao redor, anima a noite em Nishi-Shinjuku, uma área onde tradição e inovação se cruzam, com exibições de luzes e outras atividades para criar uma atmosfera animada aos visitantes.

O "Mercado de Iluminação Nishi-Shinjuku" começou em 28 de novembro de 2024. Na Avenida Chuo-dori, ao longo do Prédio do Governo Metropolitano de Tóquio, cerca de 200.000 luzes douradas de LED champanhe iluminam a rua por até 200 metros, criando um cenário noturno fantástico, um novo ponto de iluminação em Tóquio.

Na cerimônia de iluminação, apareceram como convidados os judocas Hifumi Abe e Uta Abe, ambos do clube Park24. Eles apertaram o botão de luz após a contagem regressiva, e a rua foi envolvida por brilhantes luzes douradas champanhe.

Visão geral do TOKYO NIGHTTIME PROJECT

Patrocinador: Comitê Executivo do TOKYO NIGHTTIME PROJECT

Copatrocinador: Governo Metropolitano de Tóquio

Programas:

Mercado de iluminação Nishi-Shinjuku

Evento de contagem regressiva para a véspera de Ano Novo "Happy New Year Tokyo 2025"

Mercado de iluminação Nishi-Shinjuku Evento de contagem regressiva para a véspera de Ano Novo "Happy New Year Tokyo 2025" Datas: Quinta-feira, 28 de novembro de 2024 a segunda-feira/feriado nacional, 13 de janeiro de 2025

Site oficial do TOKYO NIGHTTIME PROJECT

https://tokyo-nighttime-project.jp/en/

https://tokyo-nighttime-project.jp/en/ Visão geral do Mercado de Iluminação Nishi-Shinjuku

Além da iluminação, postos de alimentação e mercados estarão alinhados, vendendo alimentos e produtos que dão uma ideia da cultura Edo. Para mais detalhes, acesse o site do evento https://tokyo-nighttime-project.jp/en/market/

Além da iluminação, postos de alimentação e mercados estarão alinhados, vendendo alimentos e produtos que dão uma ideia da cultura Edo. Para mais detalhes, acesse o site do evento https://tokyo-nighttime-project.jp/en/market/ Visão geral do evento de contagem regressiva para a véspera de Ano Novo "Happy New Year Tokyo 2025"

"Happy New Year Tokyo 2025" será realizado na véspera de Ano Novo para encerrar o ano, um evento de contagem regressiva para muitas pessoas, incluindo moradores de Tóquio e visitantes estrangeiros, para vivenciar os encantos de Tóquio e compartilhar a expectativa pelo Ano Novo juntos.

Com o tema de tradição e inovação, que são atrações de Tóquio, haverá projeção de mapeamento, apresentações ao vivo de bateristas, DJs japoneses e programas de entrevistas por convidados. Além disto, os desejos de Ano Novo dos participantes serão projetados na forma de ema digital (tablet de imagem votiva).

Para mais detalhes, acesse o site do evento https://tokyo-nighttime-project.jp/en/countdown/

