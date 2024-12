A Andersen Global fortalece sua plataforma na região Ásia-Pacífico com um acordo de colaboração com a Charter Keck Cramer, uma das principais empresas independentes de consultoria imobiliária da Austrália.

Começando como um pequeno negócio em 1970, a Charter Keck Cramer evoluiu para uma empresa multidisciplinar com mais de 170 profissionais operando em cinco escritórios na Austrália e Singapura. A empresa oferece uma grande diversidade de serviços relacionados com propriedades, incluindo avaliações de propriedades residenciais e comerciais, consultoria imobiliária e de desenvolvimento, dados e análises imobiliárias, assim como planejamento estratégico e economia urbana, além de levantamento de quantidades. A Charter Keck Cramer atende a uma base diversificada de clientes australianos e internacionais, incluindo corporações públicas e privadas, proprietários e desenvolvedores, grandes bancos e instituições financeiras, proprietários e fundos institucionais, entidades governamentais e family offices.

“Nosso crescimento nos últimos 54 anos foi motivado por nossa abordagem independente e personalizada para a criação de valor para os clientes”, disse Peter Hutchins, CEO da Charter Keck Cramer. "Estamos orgulhosos de representar a Austrália em consultoria imobiliária por meio de nossa colaboração com a Andersen Global, o que nos posiciona como a referência para investidores estrangeiros que buscam navegar no mercado imobiliário australiano, ao mesmo tempo que ampliamos nossa atuação no mundo inteiro.”

O presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz, acrescentou: “Além de nosso compromisso compartilhado de proporcionar as melhores soluções para nossos clientes, a habilidade da Charter Keck Cramer de oferecer um conjunto completo de recursos independentes de consultoria imobiliária é única no mercado e reforça nossa oferta multidisciplinar em toda a região da Ásia-Pacífico.”

A Andersen Global é uma associação internacional de escritórios membros legalmente separados e independentes, composta por profissionais da área tributária, jurídica e de avaliação em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pelo escritório membro dos EUA, Andersen Tax LLC, a Andersen Global agora conta com mais de 18.000 profissionais ao redor do mundo e uma presença em mais de 500 localidades através de seus escritórios membros e empresas colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241210459502/pt/

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700