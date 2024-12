A NetApp® (NASDAQ: NTAP), a empresa de infraestrutura de dados inteligente, publicou hoje o seu segundo Relatório de Complexidade de Dados anual, que examina como as empresas globais navegam a complexidade crescente de gerenciamento de seus dados para IA. O relatório deste ano oferece uma visão global de como a inteligência artificial pode impactar as empresas em 2025 e além, fornecendo informações para ajudar as empresas a aproveitarem o potencial da IA enquanto navegam pelas complexidades e riscos que acompanham esta tecnologia transformadora.

“O ano de 2025 parece ser crucial para a inteligência artificial,àmedida que as empresas fazem a transição da experimentação para a expansão de suas capacidades de inteligência artificial”, disse Gabie Boko, diretora de Marketing da NetApp. “O Relatório de Complexidade de Dados deste ano demonstra que as empresas estão realizando investimentos significativos para incentivar a inovação e a eficiência, mas esses esforços só serão efetivos se os executivos globais de tecnologia puderem enfrentar os crescentes desafios de complexidade, segurança e sustentabilidade de dados. Uma infraestrutura de dados inteligente, com armazenamento de dados unificado em seu núcleo, será essencial para desbloquear o potencial da inteligência artificial.”

Investimento em IA: a inteligência artificial vai custar uma fortuna?

Quase dois terços das empresas em todo o mundo afirmam que seus dados estão total ou parcialmente otimizados para a IA, o que significa que esses dados são acessíveis, precisos e bem documentados para casos de uso de inteligência artificial. Contudo, apesar do progresso, 2025 ainda requer investimentos em inteligência artificial e gerenciamento de dados. De fato, executivos globais de tecnologia acreditam que serão necessários investimentos significativos em inteligência artificial e gerenciamento de dados para as suas empresas em 2025. Apesar de as empresas terem feito progressos na otimização de dados para IA, alcançar avanços futuros exigirá mais comprometimento e recursos ainda maiores.

Silos de dados: seus dados impedirão o sucesso da IA?

A unificação de informações surge como um fator crucial para o êxito da inteligência artificial, com 79% dos líderes globais de tecnologia reconhecendo a relevância de unificar informações para se alcançar resultados ideais em inteligência artificial. Empresas que têm um banco de dados unificado conseguiram remover silos de dados conectando dados sem importar o tipo ou localização em ambientes multicloud híbridos para estarem sempre acessíveis. As empresas que priorizam a unificação de dados têm uma maior probabilidade de atingir as metas de inteligência artificial em 2025, enquanto apenas 23% das empresas que priorizam a unificação de dados afirmam que não atingirão suas metas, ao contrário de 30% das que não priorizam a unificação de dados. Investir em gestão de dados e infraestrutura tornou-se uma das principais preocupações das empresas, com executivos enfatizando isso duas vezes mais do que outras iniciativas relacionadasàinteligência artificial — uma tendência que tende a crescer. Considerando o futuro, as empresas que adotarem a unificação de dados estarão em melhores condições de aproveitar ao máximo o poder transformador da inteligência artificial, assegurando a liderança em um cenário cada vez mais competitivo.

Segurança de dados: as ameaças cibernéticas crescerão junto com a IA?

Os líderes globais de tecnologia estão se preparando para um aumento significativo nas ameaçasàsegurança, devidoàadoção da inteligência artificial, com 41% de previsão de um aumento significativo até 2025. As preocupações com a privacidade e a segurança dos dados continuam sendo os principais desafios globais ano após ano, com países líderes em IA, como Índia, Japão e Estados Unidos (que estão mais adiante em sua jornada de IA), quase duas vezes mais propensos a relatar um aumento no número de problemas de segurança em comparação com países em desenvolvimento em IA, como Alemanha, França e Espanha.

A evolução da inteligência artificial aumentou a vulnerabilidade de diversas empresas, criando novos desafios, como proteger os próprios modelos de inteligência artificial, proteger os dados mais vulneráveis a ataques e assegurar que os dados estejam disponíveis e seguros para uso em aplicativos de IA. Os desafios de segurança impulsionados pela IA são uma constante preocupação nas mentes dos líderes globais de tecnologia, com 59% identificando essas ameaças como um dos principais fatores de estresse globais. Este foco maior é consequência da crescente complexidade dos riscos cibernéticos. Os executivos nas posições de diretoria e C-suite continuam a dar prioridadeàsegurança cibernética eàproteção contra ransomware, com 38% considerando-a como a principal prioridade. Contudo, há um lado positivo: as medidas estratégicas que as empresas implementaram parecem ter dado certo. O foco na segurança cibernética como prioridade máxima diminuiu 17% desde 2023 - um sinal promissor de que o progresso está sendo feito no combate a essas ameaças em constante evolução.

Sustentabilidade dos dados: a IA está colocando o planeta em risco?

À medida que a adoção da inteligência artificial aumenta, 34% dos executivos globais de tecnologia antecipam grandes alterações nos processos de sustentabilidade corporativa, enquanto 33% esperam novas políticas e investimentos governamentais em energia. O crescimento de dados impulsionado pela inteligência artificial e a infraestrutura necessária para transformar esses dados em valor comercial demandam muita energia, o que é contrário às metas de sustentabilidade, com os países líderes em inteligência artificial sofrendo um impacto maior do que os países atrasados em IA. A redução da emissão de carbono permanece relevante, especialmente em regiões com alta adoção de inteligência artificial, apesar do foco ter diminuído, passando de 84% das empresas em 2023 para 72% em 2024. O desafio daqui para frente será administrar os custos ambientais da IA e, ao mesmo tempo, maximizar o seu potencial de inovação.

O Relatório de Complexidade de Dados deste ano destaca uma mudança importante: empresas que investem em infraestrutura de dados inteligentes, priorizam a segurança e consideram a sustentabilidade não estão apenas preparando suas operações para o futuro, como também estão ganhando uma vantagem competitiva significativa no cenário impulsionado pela inteligência artificial.

“O potencial transformador da IA ??depende de estratégias de dados seguras, escaláveis ??e sustentáveis”, disse Krish Vitaldevara, vice-presidente sênior e gerente geral da NetApp. “As empresas que se destacam em análises avançadas e inteligência artificial são aquelas que têm dados unificados e bem catalogados, segurança e conformidade robustas para informações confidenciais e um entendimento claro de como os dados evoluem. Ao enfrentar esses desafios, elas podem incentivar a inovação, garantindo resiliência, responsabilidade e informações adequadas na nova era da IA.”

Metodologia

A NetApp fez uma parceria com a Wakefield Research para realizar um estudo de pesquisa quantitativa durante novembro de 2024, entre mais de 1.300 executivos de TI em 9 mercados: EUA, EMEA (Reino Unido, França, Alemanha, Espanha) e APAC (Austrália/Nova Zelândia, Cingapura, Índia e Japão).

