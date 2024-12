Afya calcula impacto social das suas faculdades de Medicina

A Afya, hub de educação e soluções para a prática médica do Brasil, apresenta, pela primeira vez, os resultados de sua análise de Retorno Social do Investimento (SROI) - metodologia que mensura, em termos monetários, os efeitos de um projeto ou investimento na sociedade. O estudo revela que, para cada R$ 1 investido pela companhia, são gerados R$ 3,58 de benefícios para a comunidade, totalizando um impacto de R$ 15,8 bilhões no ano de 2021.

Para chegar ao resultado, o SROI combina dados financeiros e indicadores sociais para traduzir benefícios intangíveis em valores monetários. No estudo desenvolvido pela Afya, os números foram alcançados por meio de uma metodologia que integra resultados do impacto na vida e na saúde das pessoas e informações públicas.

“O resultado do SROI demonstra que a graduação em Medicina da Afya é um negócio socialmente rentável. Para além disso, evidencia o retorno positivo gerado para a população dos municípios onde atuamos e convida para um olhar com ainda mais intencionalidade para transformar indicadores da atenção primária à saúde”, explica Stella Brant, vice-presidente da Afya.

Metodologia

Para monetizar o impacto social gerado, considerou-se o número de mortes evitadas, em 2021, nos 20 municípios que fizeram parte do estudo, ou seja, 2.827 vidas salvas. Esse número foi aplicado a uma fórmula que compreende, também, o Valor Estatístico de Um Ano de Vida (VSLY), uma abordagem reconhecida e valorizada internacionalmente e que foi regionalizada para o Brasil pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), e a expectativa de sobrevida das pessoas que deixaram de morrer em cada município.

Além disso, foram somados a este indicador os efeitos econômicos gerados nessas regiões, como os gastos com moradia, custo de vida, a criação de empregos e as novas oportunidades de renda, oriundos do fluxo migratório de estudantes, professores e colaboradores, o que elevou o impacto social gerado para R$ 15,8 bilhões.

Para determinar o investimento necessário para viabilizar esses resultados, a Afya considerou os custos operacionais das 20 instituições de ensino analisadas na avaliação de impacto dos cursos de Medicina da companhia. Isso incluiu o patrimônio líquido médio dessas instituições e a média do intangível (custo de aquisição), totalizando R$ 4,4 bilhões em investimentos realizados entre 2020 e 2021.



Com esses números, o SROI da Afya foi calculado a partir da divisão do impacto social monetizado pelo total investido, chegando ao resultado de 3,58 que significa que, a cada R$ 1 investido pela Afya, são gerados R$ 3,58 em retorno positivo para a população.





