Suplementação de creatina tem benefícios para o corpo

Quando se trata de suplementação, a creatina é tida como a “queridinha” nacional. Segundo o Google, ela é o principal suplemento pesquisado pelos brasileiros em 2023. A creatina é um suplemento que traz inúmeros benefícios e pode ser recomendada a sua inclusão na dieta não somente daqueles que praticam atividades físicas, mas para tratamentos que promovam maior qualidade de vida e longevidade. Obter uma creatina com garantia de qualidade de pureza é essencial para assegurar sua eficácia.

Além de ser uma aliada dos atletas, a creatina é amplamente estudada por seus efeitos positivos em diversas condições de saúde. Sua popularidade vai além do público esportivo, pois também é valorizada pelo potencial de melhorar a qualidade de vida de idosos, ajudando a manter a massa muscular e prevenir doenças relacionadas ao envelhecimento.

O que é a creatina?

A creatina é um composto orgânico produzido em pequenas quantidades pelo corpo, podendo, também, ser ingerida em alimentos como carnes vermelhas, peixes e alguns produtos de origem animal. Ela é constituída a partir dos aminoácidos: L-glicina, L-arginina e L-metionina. É sintetizada pelos rins e fígado e acumulada, principalmente, nas fibras musculares. O cérebro também recebe essa reserva, além de outros órgãos.

Segundo a Associação Brasileira de Nutrição Esportiva (ABNE), “estudos que avaliaram o efeito da suplementação de creatina mostraram efeitos positivos, principalmente, em adultos submetidos a exercícios físicos de alta intensidade, que requerem força e potência muscular. Além disso, alguns estudos tiveram como objetivo avaliar o efeito da suplementação de creatina sobre condições fisiopatológicas, como a sarcopenia, sugerindo resultados positivos (p. ex., aumento de força e massa muscular) para população idosa ao longo do tempo”. Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o consumo diário indicado é de 1,5 a 3 gramas, sendo possível a recomendação de dosagens diferentes conforme orientação de um especialista.

Quais os principais benefícios da creatina?

A Dra. Rúbia Cuzzuol, médica do Núcleo de Especialidades Clinicas e Cirúrgicas (NECC), afirmou que “a creatina é uma das principais fontes de produção de energia para o corpo por estar envolvida no processo de ATP, principalmente, quando há prática de exercícios físicos de elevada intensidade e curta duração. Ela favorece no ganho de força, desenvolvimento de massa muscular e no processo de recuperação após a realização de atividades físicas anaeróbias. Para isso, é necessário combinar a prática de exercícios com uma dieta balanceada, seguindo a dosagem de suplementação indicada pelo especialista da saúde”.

Ela ainda comentou que é possível obter outros cinco benefícios:

Ajuda a retardar os efeitos do envelhecimento e na recuperação após procedimentos cirúrgicos ou de internação.



Atua com ação antioxidante e anti-inflamatória e auxilia a reequilibrar o pH muscular.



Auxilia na prevenção de doenças crônicas, problemas cognitivos, nos músculos e nos ossos.



Auxilia a reduzir o risco de doenças cardíacas.



Contribui na melhoria das funções cerebrais ao beneficiar as funções cognitivas.





Foi frisada a importância de consultar um especialista da saúde e educador físico para o acompanhamento da suplementação e a importância de se adquirir uma creatina com garantia de qualidade, assegurando sua pureza.

Como obter uma creatina com garantia de qualidade?

O consumo de creatina de baixa qualidade ou com baixa concentração de pureza pode diminuir a sua eficácia, como também causar outros efeitos à saúde. Isto pode acontecer por ter outros compostos em sua composição que podem comprometer a dosagem recomendada ou mesmo trazer efeitos colaterais.

Ainda segundo a Anvisa, a creatina monohidratada pode ter uma variação de concentração de “pureza” de até 20% em sua composição, visto que alguns aditivos podem estar em sua composição. Por isso, a recomendação é buscar sempre por creatinas que tenham laudos de aprovação de sua “pureza” para poder ter maior eficácia.

A Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais (ABENUTRI), divulgou no último mês o Relatório PAM com os resultados de mais uma fase de análises de creatina no mercado. Foram analisados 88 produtos, dentre os quais 18 foram reprovados. O relatório foi dividido em cinco categorias conforme o resultado dos laudos: de 0% a 5%, 5,1% a 10%, 10,1% a 20%, -100% e -21% a 99%. As marcas que estiveram no topo do relatório, fazem parte da primeira categoria com variação de 0% a 5%, são as que apresentam o maior teor de pureza em suas creatinas.

Creatina Absolut Nutrition é aprovada pela ABENUTRI com variação de pureza inferior a 1%



Entre as marcas disponíveis no mercado, a creatina fabricada pela Absolut Nutrition se destaca como uma das melhores opções, visto que obteve variação inferior a 1% no laudo de análise laboratorial divulgado no Relatório PAM da ABENUTRI.

