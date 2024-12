Arena Ibirapuera foi palco do Champs Open de beach tennis

A cidade de São Paulo foi a capital nacional do beach tennis durante o final de semana dos dias 07 e 08 com a realização da quinta e última etapa do Champs Open, que foi realizada na Arena Ibirapuera Sport Club, onde alguns dos mais bem ranqueados atletas do mundo marcaram presença. Além do público presente nas arquibancadas, mais de 50 mil pessoas assistiram aos jogos com as transmissões ao vivo do canal Play BT no YouTube.

Como de costume, o Champs Open reúne alguns dos melhores atletas do país e do Mundo para exibições e disputas nas categorias masculina e feminina. Estiveram no evento nomes como os brasileiros, André Baran, João Wiesenger e Zé Luiz, os italianos, Michelle Cappelletti, Mattia Spoto, Alessandro Calbucci, Diego Bollettinari, Luca Cramarossa e Federico Galeazzi e o francês Mathieu Guegano, além das brasileiras, Sophia Chow, Vitória Marquezini, Julia Nogueira, das italianas, Nicole Nobre, Vero Casadei, Sofia Cimatti, Greta Giusti, Flaminia Daina, Giulia Trippa e da espanhola, Ariadne Costa.

No sábado, 07, o evento recebeu partidas válidas pela fase final do “Challenge”, torneio interno da Arena Ibirapuera com mais de 200 atletas inscritos em categorias amadoras, além do Desafio de Mista, com o italiano multicampeão, Alessandro Calbucci e a brasileira Nath Font enfrentaram Zé Luiz e a jovem revelação Gi Batista, de apenas 14 anos. Valeu a experiência da primeira dupla que conseguiu finalizar o jogo vencendo os dois sets.

No domingo, as disputas envolvendo os profissionais com jogos eliminatórios muito equilibrados até as finais. Na categoria feminina, Sophia Chow e Vitória Marquezini, destaques no ranking Mundial, venceram a dupla formada por Vero Casadei e Ariadne Costa em uma final marcada por ralis que levantaram o público presente. Na categoria masculina, a partida que era aguardada por todo o público presente e que colocou em lados opostos o brasileiro, André Baran e o italiano Michelle Cappelletti. Em uma disputa intensa, Baran e João Wiesinger venceram Cappelletti e Diego Bollettinari. Vitória brasileira e mais uma conquista para a dupla.

Com um bom público presente, jogos de nível mundial e transmissões ao vivo para todo o mundo, o evento encerrou a temporada do Champs Open. “Importante destacar a raça e profissionalismo desses atletas que jogaram em Brasília até na véspera e jogarão o Mundial essa semana. Não faltou esforço e dedicação. O público presente e os mais de 50 mil fãs que acompanharam através das transmissões do Play BT ficaram satisfeitos”, analisou Carlinhos Romagnolli, organizador do evento.

O Champs Open teve o apoio da Secretaria Municipal de Turismo e a realização da Romagnolli Eventos.

Website: http://www.instagram.com/champsopenbt