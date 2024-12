Cipasa Urbanismo cresce 150% e deve faturar R$ 250 milhões em 2024

A Cipasa Urbanismo cresce 150% em relação ao ano anterior e deve encerrar 2024 com um faturamento de R$250 milhões. Segundo o diretor-executivo da empresa, Rogério Riquelme, o crescimento da empresa no mercado imobiliário e os resultados acima das expectativas resultam da estratégia da incorporadora aliar características urbanísticas ao respeito às características locais e à natureza. Outro ponto importante foi a negociação.

“Nosso principal público são potenciais moradores ou investidores que constroem residências, não a especulação imobiliária. Por isso oferecemos ao público a oportunidade de financiar o lote diretamente conosco e ainda flexibilizamos a negociação, o que é um grande diferencial em relação à concorrência. Por isso também desenvolvemos loteamentos que oferecem contato com a natureza e proximidade aos centros urbanos”, ressalta Riquelme.

Além disso, a empresa está investindo mais de R$ 1 milhão em campanhas de marketing, que englobam de mídia digital a outdoors, rádio e eventos. Neste ano a Cipasa fez uma campanha com Hortência Marcari, campeã mundial de basquete. A iniciativa contribuiu para que a Cipasa Urbanismo conquistasse uma repercussão nacional.

Em setembro a Cipasa Urbanismo já tinha atingido aumento de 120% nas vendas em comparação ao ano anterior, com uma média de 200 unidades ao mês. Com 31 anos de história e presença em 23 estados, a Cipasa Urbanismo é uma das maiores desenvolvedoras de projetos urbanos no Brasil, com mais de 200 deles lançados ou em desenvolvimento.

Website: https://cipasa.com/