Licks Attorneys anuncia retorno de três profissionais

O Licks Attorneys anuncia o retorno dos advogados Douglas Leite, Fernanda Cohen e Flavio Buzanovsky ao escritório. Com ampla experiência no suporte jurídico a empresas inovadoras que enfrentam desafios para operar no Brasil, o trio passa a integrar uma nova equipe dedicada a temas de tecnologia e privacidade de dados.

Juntos, eles participaram de casos emblemáticos da área, representando diversos clientes em ações judiciais discutindo a legalidade e a regulamentação de modelos de negócios disruptivos.

Douglas Leite é formado em Direito pela PUC-Rio e mestre em Direito da Regulação pela FGV DIREITO RIO. No escritório desde 2012, tornou-se sócio em 2020, destacando-se na prestação de serviços consultivos e contenciosos para empresas de inovação, especialmente no setor de tecnologia.

Fernanda Cohen é advogada pela PUC-Rio e mestre em Direito Civil pela Uerj. Com duas passagens pelo escritório, contribuiu ativamente para o desenvolvimento de teses jurídicas e atuou na linha de frente de diferentes projetos envolvendo questões legais complexas relacionadas ao avanço tecnológico.

Flavio Buzanovsky é formado pela UFF. Iniciou sua trajetória no Licks Attorneys como estagiário em 2016, assumindo a posição de advogado em 2018. Atua em litígios estratégicos, consultoria e análises de risco e em questões envolvendo proteção de dados, regulação da internet e interação com autoridades policiais para o combate a crimes virtuais. Junto de Douglas e Fernanda, também atuou em diversos casos envolvendo desafios jurídicos relacionados ao surgimento de modelos de negócios inovadores.







