O Grupo Bel, um importante player em alimentos por meio de porções alimentares mais saudáveis ??à base de laticínios, frutas e vegetais, com marcas internacionais icônicas como A Vaca que Ri®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Nurishh® ou GoGo squeeZ®, fez parceria com a Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), um líder global em orquestração de cadeia de suprimentos de ponta a ponta e seu parceiro de extensão de solução 4flow, para transformar suas operações de cadeia de suprimentos da demanda para a distribuição.

Como parte de suas iniciativas estratégicas de crescimento e sustentabilidade, o Grupo Bel buscou soluções inovadoras para impulsionar o desempenho operacional, aprimorar a colaboração e fortalecer a sustentabilidade. Reconhecido por marcas icônicas como Boursin®, Babybel®, The Laughing Cow®, GoGo squeeZ®, o Grupo precisava de uma cadeia de suprimentos robusta e ágil, capaz de suportar qualquer interrupçãoàmedida que continua a crescer e diversificar suas ofertas de produtos.

“Nossa principal prioridade é encantar nossos clientes com produtos frescos e de qualidade premium, entregues com precisão e cuidado”, disse Xavier François, diretor de cadeia de suprimentos do Grupo Bel. “A Kinaxis tem uma forte reputação e sua capacidade de garantir que possamos responder melhor às necessidades dos clientes, impulsionar ainda mais as eficiências de ponta a ponta e permanecer como a escolha confiável para nossos clientes solidificou nossa parceria. Estamos ansiosos para trabalhar juntos.”

Com produtos distribuídos em mais de 120 países, a solução de planejamento do Grupo Bel precisava conectar as informações certas, ter capacidades de planejamento de cenários, a capacidade de contabilizar o gerenciamento de vida útil de curto prazo, distribuição multinível e otimização de transporte para seus produtos frescos, todas as soluções disponíveis na plataforma Kinaxis Maestro™. A Kinaxis Maestro fornece orquestração de cadeia de suprimentos de ponta a ponta com infusão de IA para tomada de decisão rápida e inteligente. Com a confiança de marcas globais renomadas, ele fornece agilidade e previsibilidade para ajudar a navegar pela volatilidade e interrupções.

“Na indústria alimentar, e para uma marca desta dimensão, é preciso ser cada vez mais inovador e responsável”, disseFabienne Cetre, vice-presidente executivo da EMEA na Kinaxis. “Cadeias de suprimentos mais eficientes reduzem o desperdício, ao mesmo tempo em que fornecem produtos mais frescos aos consumidores. Estamos muito animados em trabalhar com o Grupo Bel para ajudá-los a orquestrar suas operações de ponta a ponta.”

A 4flow otimizará as cargas de transporte com sua extensão de solução incorporada – Kinaxis TLO da 4flow – para o Grupo Bel, melhorando a utilização de caminhões e reduzindo os custos de transporte e as emissões de carbono.

Para saber mais sobre a Kinaxis e suas soluções de orquestração da cadeia de suprimentos, acesse Kinaxis.com.

