Criar produtos digitais lucrativos requer boas estratégias

Em 2024, o panorama mundial do mercado digital teve um crescimento de 5 bilhões de usuários em mídia digital. De acordo com a análise da Kepios o número de usuários ativos em mídias sociais ultrapassa 5 bilhões, ou seja, 62,3% da população mundial está conectada na rede, o que significa que estes usuários em algum momento irão ver o anúncio de algum produto ou serviço.

O investimento em publicidade digital no Brasil tem apresentado um crescimento significativo. Em 2023, o setor movimentou R$ 35 bilhões, um aumento de 8% em relação a 2022. Mas é desde 2020 que o crescimento acumulado do setor teve uma expansão de 47,6%; o e-commerce e os serviços on-line fizeram esse setor se tornar mais popular, especialmente durante o período da pandemia.

Os aparelhos móveis detém 74% do investimento, com redes sociais sendo o principal canal (52%), seguidas por ferramentas de busca (29%).

Além disso, no primeiro semestre de 2023, a publicidade digital no Brasil movimentou R$ 16,4 bilhões, crescendo 11% em relação ao mesmo período de 2022. Pequenos e médios anunciantes foram responsáveis por 75% desse crescimento, reforçando o caráter acessível da publicidade digital. Esses dados destacam o impacto crescente do marketing digital e a tendência de maior investimento para 2024, com 71% dos CMOs no Brasil planejando ampliar seus aportes nesse segmento.

O mercado hoje

No mundo digital, vender produtos on-line pode ser uma forma promissora e dinâmica de gerar renda no mundo moderno, mas muitos empreendedores enfrentam desafios por falta de orientação. Tiago Tessmann, especialista em marketing digital e criador do método Conversão Extrema, explica como qualquer pessoa pode criar, vender e escalar produtos digitais de forma prática e eficiente.

Produtos digitais, como e-books, cursos on-line, planilhas e softwares, são itens consumidos exclusivamente no ambiente digital. Segundo Tessmann, a principal vantagem desses produtos é sua escalabilidade. “Você pode vender milhares de unidades sem se preocupar com estoque ou custos logísticos. O mercado de educação on-line é um grande exemplo disso, pois democratizou o acesso ao aprendizado e criou oportunidades para criadores de conteúdo, professores e especialistas”, pontua.

Hoje, é possível aprender qualquer coisa pela internet, o que abriu um mercado bastante significativo para quem deseja transformar conhecimento em produtos digitais.

Como começar no mercado digital

Tessmann garante que qualquer pessoa, mesmo sem experiência, pode entrar no mercado de produtos digitais. O primeiro passo é escolher um tema ou nicho e estudar profundamente sobre ele. “Eu acredito que, em seis meses a um ano, você pode dominar um tema, criar um método próprio e compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, se assim se dedicar”, destaca.

Após anos estudando e trabalhando no mercado digital, Tessmann aponta que existem alguns passos necessários para iniciar e se destacar nesse segmento, que registrou nos últimos anos um crescimento significativo.

No entanto, o especialista alerta que quem deseja começar no mercado de produtos digitais deve prestar atenção em alguns processos importantes, como: escolher um nicho, pois é necessário focar em um assunto específico que já domina ou deseja aprender; aprofundar-se no tema, pontuando que ler livros, fazer cursos e consumir vídeos para adquirir mais conhecimento é importante e fundamental para o processo de crescimento e criar um método a fim de organizar o que aprendeu em uma solução prática e aplicável para outras pessoas.

A construção de uma audiência é essencial

Antes de lançar um produto, é necessário criar uma base de seguidores interessados. Para isso, Tessmann sugere compartilhar conteúdos gratuitos em redes sociais como Instagram, YouTube e TikTok. “Falar sobre o que você está aprendendo ajuda a construir autoridade e atrair um público fiel. Além disso, você descobre quais tópicos têm maior potencial de interesse”, explica.

Durante esse processo, é importante ter uma promessa clara e gerar impacto nas vendas. Um ponto crucial para vender produtos digitais é oferecer algo realista. “As pessoas não compram um curso pelo conteúdo, mas pela transformação que ele oferece. Sua promessa deve resolver um problema específico e ser transparente, sem exageros ou falsas expectativas”, enfatiza Tessmann.

Para quem está começando, o especialista sugere iniciar com consultorias individuais, pois esse processo permite testar o método, entender o público-alvo e reunir depoimentos que comprovem a eficácia do produto. “Consultorias ajudam a validar sua ideia, gerar receita e construir uma base sólida para, depois, lançar um curso mais elaborado”, destaca.

Tessmann também reforça a importância de investir em anúncios pagos para atrair mais clientes. Ele recomenda campanhas no Google e nas redes sociais para direcionar o público a uma landing page, onde o produto ou serviço é apresentado. “O tráfego pago é essencial para o sucesso no digital. Se você conseguir que 10 ou 15 pessoas entrem em contato diariamente para contratar sua consultoria, já estará no caminho certo”, conclui.

Quem é Tiago Tessmann?

Reconhecido como um dos maiores especialistas em marketing digital do Brasil, Tiago Tessmann é o criador do método Conversão Extrema. Com suas estratégias aplicadas no ambiente digital, ele contribuiu para que muitas pessoas utilizassem seus conhecimentos para desenvolver novos negócios.

