Compra de terreno é etapa para inovação na construção civil

No cenário dinâmico do mercado imobiliário, a inovação tem se tornado uma palavra de ordem. Entre as diversas etapas que compõem o ciclo de um empreendimento, a aquisição de terrenos desponta como uma das áreas estratégicas mais importantes para garantir a competitividade dos projetos.



Um levantamento realizado pelo Secovi-SP em parceria com a Porsche Consulting revela sinais de mudança do setor e destaca oportunidades para o avanço tecnológico. O estudo, que analisou 51 empresas de diferentes tamanhos e segmentos da cadeia de incorporação, aponta que a aquisição de terrenos se destacou como uma das etapas consideradas prioritárias para inovação, ficando em terceiro lugar entre os principais focos de investimento nos últimos cinco anos.



De acordo com Antônio Freitas, fundador e CEO da plataforma Terreno Livre, essa etapa é crucial para o sucesso de projetos de incorporação, pois enfrenta desafios como a dificuldade de encontrar terrenos competitivos no mercado. “Nos últimos anos, com a escassez de áreas disponíveis para construção em locais estratégicos e o aumento da demanda por novos empreendimentos, os terrenos se tornaram ativos cada vez mais necessários.”



“O fato de a aquisição ser o terceiro maior investimento das empresas mostra que investidores estão cada vez mais atentos às oportunidades nesse setor. Além disso, o mercado tem se tornado mais dinâmico e competitivo, o que exige uma análise mais precisa e ferramentas tecnológicas para identificar e ter alcance às melhores oportunidades”, completa o empresário.



Freitas ressalta que, historicamente, o setor da construção civil tem enfrentado desafios relacionados à inovação. Um estudo da Falconi, que ouviu porta-vozes de 144 construtoras e incorporadoras, apontou que apenas 10% classificam o setor como bastante inovador. Enquanto isso, 51% acreditam que o mercado é pouco inovador e 7% avaliam o nível de inovação como neutro.



Uma pesquisa da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC), em parceria com a Brain Inteligência Estratégica, revela que 19% das empresas do setor imobiliário já utilizam alguma ferramenta, por exemplo, de inteligência artificial (IA). Dessas empresas, 71% avaliaram o impacto como positivo. Os resultados também mostram que 86% dos entrevistados acreditam que as ferramentas podem melhorar a eficiência e a precisão das transações imobiliárias.



Empresa desenvolve tecnologia para auxiliar na compra de terrenos



Uma das principais funcionalidades de uma aquisição estratégica de terrenos é a possibilidade de desenvolver projetos adaptados às demandas específicas do mercado. Por exemplo, a identificação de áreas com carência de determinados tipos de imóveis permite que as incorporadoras criem soluções que atendam essas necessidades.



É neste cenário que a Terreno Livre atua, oferecendo soluções para atender à crescente demanda por inovação nesta área. “Com 60% de sua base de operações voltada para incorporadoras, utilizamos a tecnologia para otimizar processos, conectar compradores e vendedores e fornecer informações que buscam apoiar decisões estratégicas”, explica o CEO.



Para o empresário, a tecnologia pode revolucionar a forma como as incorporadoras e loteadoras buscam e analisam as áreas. “O principal ponto que a tecnologia pode solucionar nesse momento de funil da empresa é o de trazer assertividade para a conversão das análises dos terrenos que virão. Além disso, também pode facilitar a comunicação direta com os proprietários, reduzindo o tempo de negociação e aumentando a assertividade das abordagens comerciais.”

Freitas ainda evidencia que, com o objetivo de ajudar o mercado a superar as barreiras históricas de inovação, a empresa lançou uma ferramenta de mapping report, que tem como objetivo oferecer ainda mais precisão para a busca ativa por terrenos.



A plataforma permite o cadastro de terrenos de forma simplificada, conectando de maneira direta os interessados aos vendedores/ofertantes. “Temos também uma ferramenta de perfil de interesse, desenvolvida a partir do Machine Learning, a qual endereça as áreas cadastradas diretamente às empresas que tenham aquele interesse mapeado.”



“A aquisição de terrenos é um dos pilares da incorporação, e a inovação nessa etapa tem o potencial de transformar toda a cadeia. Nosso objetivo é proporcionar às empresas as ferramentas necessárias para estarem à frente no mercado, com soluções que tornam o processo mais eficiente e transparente,” completa Freitas.



Para saber mais, basta acessar: https://www.terrenolivre.com.br/