A empresa internacional de tecnologia energética SLB (NYSE: SLB) apresenta a geonavegação autônoma Neuro™, que responde dinamicamente às complexidades do subsolo para perfurar poços mais eficientes e de melhor desempenho, enquanto reduz a pegada de carbono das operações de perfuração.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241127209588/pt/

Using AI, Neuro geosteering integrates and interprets complex real-time subsurface information to autonomously guide the drill bit through the most productive layer or “sweet spot” of the reservoir. (Photo: Business Wire)

Usando inteligência artificial (IA), a geonavegação Neuro integra e interpreta informações complexas do subsolo em tempo real para orientar autonomamente o perfurador por meio da camada mais produtiva ou "ponto ideal" do reservatório. Durante as operações convencionais de geonavegação, os geólogos devem interpretar manualmente estes dados para identificar um alvo de poço, atualizar o plano de poços e a trajetória, bem como comunicar isto ao perfurador direcional. A geonavegação Neuro realiza todas estas etapas de ponta a ponta, sem nenhuma intervenção humana.

"A geonavegação autônoma Neuro é uma conquista notável e pioneira no setor, sendo para os perfuradores o que o veículo autônomo é para os motoristas", disse Jesus Lamas, Presidente do Setor de Construção de Poços na SLB. "Com uso de recursos avançados de nuvem e IA de ponta, o sistema seleciona automaticamente a melhor rota para perfurar o poço com base em medições de alta fidelidade no fundo do mesmo, que alinha a trajetória do poço com as condições reais do reservatório. Ao perfurar poços mais consistentes e de maior produção, nossos clientes podem otimizar seu plano de desenvolvimento de campo, enquanto reduzem as emissões operacionais da perfuração ao longo da vida útil do ativo."

A geonavegação autônoma Neuro está posicionada na base tecnológica de perfuração direcional autônoma Neuro da SLB, que perfura poços para um alvo respectivo definido segundo o plano de poços. A geonavegação autônoma Neuro leva isto um passo adiante ao incorporar medições de fundo de poços com alta fidelidade, que garantem a certeza do posicionamento do poço na melhor parte do reservatório.

No Equador, a SLB implantou a geonavegação autônoma Neuro para perfurar uma seção lateral de 2.392 pés de um poço terrestre para a Shaya Ecuador S.A. Durante esta operação, o sistema autônomo da SLB concluiu 25 mudanças de trajetória de geonavegação autônoma, com cada ciclo de interpretação e decisão levando apenas alguns segundos. Ao permanecer na camada mais produtiva do reservatório, o poço se tornou um dos melhores produtores do país.

Para mais informação, acesse slb.com/Neuro

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Declaração de advertência sobre as declarações prospectivas:

Este comunicadoàimprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, isto é, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, tais declarações contêm palavras como "espera", "é possível", "pode", "estima", "pretende", "antecipa", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas abordam assuntos que são, em graus variados, incertos, como previsões ou expectativas quantoàimplantação ou benefícios antecipados de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções quantoàsustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quantoàtransição energética e mudança climática mundial, além de melhorias nos procedimentos operacionais e tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de alcançar as metas de emissões líquidas negativas de carbono; a incapacidade de reconhecer benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulatórias abordando preocupações ambientais, incluindo iniciativas abordando o impacto da mudança climática mundial; o momento ou recebimento de aprovações e autorizações regulatórias; bem como outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidosàComissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission) dos EUA. Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou caso as suposições subjacentes demonstrem estar incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas se referem apenasàdata deste comunicadoàimprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241127209588/pt/

