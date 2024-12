Juliana Piria participa de evento para empreendedoras

O 5º Encontro Liberdade para Empreender – Ação de Mulheres foi realizado no dia 3 de dezembro, em São Paulo, reunindo mais de 2 mil empreendedoras de diferentes regiões do Brasil. O evento ofereceu uma ampla programação que incluiu palestras, oficinas práticas e oportunidades de networking.

Com o objetivo de impulsionar as trajetórias empresariais das participantes, o encontro destacou o papel das mulheres no cenário dos negócios e promoveu discussões sobre liderança, inovação e equidade no mercado de trabalho. A iniciativa também recebeu cobertura da BandNews TV.

Entre as participantes, esteve Juliana Piria, CEO da Felps Professional, que compartilhou sua experiência no mercado, abordando os desafios enfrentados no universo corporativo e a luta pela ampliação de espaços para mulheres. Durante sua fala, enfatizou a necessidade de iniciativas que celebrem o protagonismo feminino e promovam mudanças estruturais para as próximas gerações de empreendedoras.

"Foi uma experiência incrível poder estar ao lado de tantas mulheres talentosas e visionárias. O evento foi um ponto de encontro essencial para troca de ideias e fortalecimento de alianças. Ver mulheres que, assim como eu, sonham e lutam por seus objetivos, é uma inspiração para seguir construindo um legado de sucesso", comentou Juliana.

O evento ainda abriu espaço para discussões sobre as oportunidades no mercado de beleza, além de destacar práticas inclusivas e sustentáveis no setor. Ações como o Liberdade para Empreender reforçam a importância de criar ambientes que inspirem e conectem mulheres visionárias, consolidando avanços no campo empresarial.

Sobre o evento

O Encontro Liberdade para Empreender é reconhecido por fomentar a troca de experiências entre mulheres empresárias e incentivar debates sobre temas relevantes para o empreendedorismo. A programação inclui atividades que promovem capacitação e impulsionam transformações no mercado, ampliando oportunidades para lideranças femininas.

