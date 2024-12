Crescimento de Goiás supera o da média nacional

O crescimento econômico de Goiás superou o da média nacional no ano passado. De acordo com o Instituto Mauro Borges (IMB), em 2023 o Produto Interno Bruto (PIB) do estado registrou R$ 336,7 bilhões, 4,4% maior em relação ao de 2022 (R$ 321,8 bilhões), tornando-se o maior valor da história, enquanto a média de crescimento do país ficou em 2,4%. Esse desempenho é reflexo de uma série de políticas públicas eficazes e de um ambiente favorável aos negócios que têm atraído investimentos e fomentado o desenvolvimento local.

Goiás também se destaca no cenário nacional como o estado com o maior potencial de mercado do Brasil, segundo a pesquisa realizada pelo Centro de Liderança Pública (CLP). A análise, que considerou variáveis como o PIB e o crescimento potencial da força de trabalho, colocou o estado no topo do ranking em 2023, evidenciando o dinamismo e a robustez da economia goiana. Neste quesito, Goiás está à frente de estados como São Paulo e Minas Gerais. O estado subiu sete pontos no quesito Potencial de Mercado e ocupa a 7ª posição, entre as 27 unidades da federação, no ranking geral de competitividade elaborado pelo CLP.

De acordo com o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), medido pelo Banco Central (BC) que é considerado uma prévia do PIB, a economia goiana cresceu 5,4% nos 12 meses encerrados em junho de 2024. No mesmo período, o crescimento nacional foi de 1,6%.

Esse bom desempenho vem atraindo empresas com novas soluções em áreas como serviços de tecnologia, como a EntrePay, especializada em soluções de pagamento personalizadas, que registrou um avanço no estado, com crescimento superior a 1.000% no volume total de pagamentos (TPV) processados, entre janeiro de 2023 e agosto de 2024, na comparação mensal. A performance reflete o ambiente econômico favorável da região, sendo que Goiás se tornou o sexto maior mercado para a empresa no Brasil.

Entre os setores que impulsionaram esse crescimento estão serviços ligados à educação e varejo — com destaque para os atacarejos e restaurantes —, refletindo a diversidade e a força econômica da região. Além disso, a busca por práticas mais sustentáveis nesses setores tem motivado a adoção de soluções de pagamento que promovem maior eficiência e reduzem a emissão de papel.

“Goiás tem se mostrado um mercado muito promissor. O crescimento que experimentamos no estado, ano após ano, confirma seu potencial, e nossa expectativa é investir ainda mais, apoiando iniciativas que aliam desenvolvimento econômico e sustentabilidade”, afirma Antonio Freixo, CEO da EntrePay.

Com um plano de expansão focado em mercados fora do Sudeste, a EntrePay tem se consolidado como uma das principais soluções de pagamento nessas regiões. A empresa leva em consideração o papel estratégico do estado de Goiás no agronegócio, sendo um dos principais produtores agrícolas do país, e a modernização dos meios de pagamento é crucial para acompanhar o ritmo acelerado desse setor, que busca cada vez mais eficiência nas transações comerciais.

“Goiás é uma região estratégica, principalmente pelo cenário econômico positivo que o estado apresenta, e tem se destacado como um dos principais polos econômicos do país. Estamos comprometidos em continuar investindo na região, ampliando nossa presença e oferecendo soluções que acompanhem esse ritmo de desenvolvimento”, afirma Márcio Saito, CFO da EntrePay.

