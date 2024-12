Pesquisa elege empresa de RH como destaque do ano no setor

O Brasil superou a marca de 2 milhões de novos postos de trabalho com carteira assinada nos dez primeiros meses de 2024. Esse saldo foi positivo nos cinco setores pesquisados e nas 27 Unidades da Federação, entre novembro de 2023 e outubro de 2024, por exemplo, o saldo ficou positivo em mais de 1,78 milhão. No acumulado dos últimos 12 meses, o resultado foi de 22,7%, maior que o observado no período anterior. Atentos a isso, muitos profissionais que estavam há anos sem buscar um novo emprego começaram a observar novas oportunidades e construir a empregabilidade, tendo boa parte destes contratado serviços de especialistas para este suporte.



No Brasil existem dezenas de empresas que prestam serviços de assessoria de carreira e apoio à recolocação profissional. Este serviço que durante anos foi uma exclusividade de executivos de grandes corporações, hoje já faz parte da realidade de muitos brasileiros que entendem a importância de tratar a sua trajetória profissional e a sua carreira de forma estratégica. É o que destaca Cláudio Riccioppo, autor do livro "Emprego Certo!" e executivo de RH a mais de duas décadas. Atentos ao cenário atual a Latin American Quality Institute (LAQI) responsável por um dos maiores prêmios certificadores de qualidade do Brasil, incluiu essa categoria em sua pesquisa.

Durante todo o ano de 2024 foi realizada uma votação com milhares de profissionais em todos os níveis, com questionamentos sobre direcionamento de carreira e avaliação curricular, LinkedIn e ações técnicas que potencializam um novo emprego, métodos teóricos e práticos para aumento de performance em processos seletivos, network estratégico junto a recrutadores em empresas contratantes e junto a headhunters, e depois de um ano de pesquisa a empresa Employability RH foi eleita a empresa de maior destaque e melhor resultado do ano de 2024 e receberá o prêmio “Empresa Brasileira do Ano – Categoria Ouro” em evento que ocorrerá em maio de 2025 no hotel Sheraton World Trade Center em São Paulo.

A proprietária da empresa, Beatriz Chaves da Silva, chama a atenção para os profissionais de sua equipe e afirma. “Sem algumas pessoas que me ajudaram no percurso como Douglas Thomaz, Antônio Carlos dos Santos, Rodrigo Ribeiro, Ricardo Fergoli e Mayara Magalhães, nada disso teria sido possível. Eu faço questão de citar esses em especial, pois ninguém consegue nada sozinho, devo esse prêmio a esses profissionais que em 2024 suaram sangue nessa empresa”.

Marcus Vinicius Depolo que supervisiona diretamente os resultados comerciais do projeto, revelou que não existe milagre para a conquista de uma boa recolocação e que a qualidade dos serviços é potencializada quando o profissional entende que precisará investir tempo, participando diretamente das ações: "Empregabilidade não se compra, precisa ser construída lado a lado com o especialista em RH e leva tempo".

O Certificado possui peso Internacional e é registrado com a tecnologia blockchain, amparado por alianças estratégicas em 40 países. A honraria posiciona a Employability como uma referência global em práticas de qualidade, sustentabilidade e governança. Esse certificado fortalece a credibilidade da empresa e, principalmente, a partir de agora abre portas para novas parcerias e oportunidades de negócios em âmbito global.

Website: https://employability.com.br/premiacoes/