Verão beneficia produção de energia solar e oferece mais economia e eficiência

O verão representa um período anual no qual a incidência solar é maior, com dias mais longos e noites mais curtas. Além da elevação da temperatura, essa fase pode beneficiar a produção de energia solar, com maior exposição, eficiência e captação de luz em placas fotovoltaicas. Um estudo conduzido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), junto da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), mostram que a incidência de energia solar pode aumentar entre 2% e 8% na maior parte do Brasil.

Em 1931, foi implantado no Brasil o horário de verão com o objetivo de aproveitar melhor a luz natural do dia, economizando energia elétrica, especialmente em regiões onde há uma diferença significativa na duração do dia entre as estações. A medida, contudo, foi extinta em 2019.

Com maior exposição solar no verão, a produção de energia elétrica a partir de placas fotovoltaicas apresenta melhores índices de eficiência, o que reduz ainda o consumo de energia convencional nesse período. No Brasil, o verão é particularmente promissor para o setor, devido ao seu clima predominantemente ensolarado e à ampla disponibilidade de terras para instalação de sistemas solares. O Brasil subiu duas posições e agora é o 6º maior produtor de energia solar do mundo, fechando 2023 com mais de 37 gigawatts (GW) disponíveis de capacidade operacional, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

"A incidência solar no de verão colabora para promover economia financeira. Geralmente, nesse período o uso de energia elétrica é maior que em outros meses devido ao aumento da temperatura, e a expansão pontual na produção de energia solar ajuda a suprir a demanda extra de consumo", explica Bruno Felipe, Marketing Manager da Ourolux, empresa que atua no ramo de energia.

O uso de energia solar também contribui para a manutenção de práticas sustentáveis, promovendo uma alternativa limpa e renovável, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa, liberados na produção de energia convencional e não renovável. De acordo com a Absolar, o uso de placas fotovoltaicas para produzir energia solar gera redução de até 95% na conta de luz em empresas, residências e indústrias.

"Considerada uma tecnologia renovável, a energia solar apresenta-se como oportunidade de investimento com possibilidade de retorno em curto prazo. Mesmo sem o retorno do horário de verão, a estação continua beneficiando esse tipo de produção de energia elétrica", finaliza Felipe.

