AMar Consultoria conquista ouro no Prêmio POPAI Brasil 2024

A AMar Consultoria foi finalista do Prêmio POPAI Brasil 2024, e recebeu o Troféu Ouro na categoria Campanha de Incentivo, entre as ações de trade marketing e marketing, pelo case Casa Flora Importadora. A cerimônia de premiação ocorreu em 26 de novembro, em São Paulo, e o troféu foi entregue para Ana Del Mar, CEO da AMar, Paulo Amalfi, gerente de vinhos da Casa Flora e demais representantes de cada uma das duas empresas.

O Prêmio POPAI reconhece os projetos em arquitetura comercial, visual merchandising, comunicação visual, displays e materiais de comunicação há mais de 20 anos no Brasil. Para a categoria Campanha de Incentivo em 2024, foram considerados quatro aspectos como quesitos de avaliação: Conceito, Estratégia, Execução e Resultados.

Ana Del Mar, especialista em marketing de incentivo, CEO da AMar Trade, Marketing e Branding, conta sobre o case que rendeu o destaque à empresa de consultoria. “Foi uma ação personalizada para a Casa Flora, com foco na motivação e no engajamento da equipe de vendas. A premiação reconheceu a eficácia da campanha em gerar resultados consistentes, enquanto incentivava um ambiente de colaboração e crescimento”.

Segundo Del Mar, a campanha foi criada para envolver as equipes de vendas, oferecendo incentivos alinhados com os valores da marca e do varejo. “Foi um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, extremamente gratificante ver os resultados positivos refletidos no prêmio. Sou grata à Casa Flora pela confiança e parceria e à equipe Amar pela dedicação para criar soluções de impacto”, agradece a CEO.

Mercado de marketing de incentivo

Para a especialista, a iniciativa tem um papel importante no fomento do mercado de marketing brasileiro por ser um incentivo à busca pela excelência e a inovação. “Premiações como esta ajudam a estabelecer benchmarks, trazem visibilidade para as melhores práticas e, acima de tudo, valorizam o trabalho das equipes, gerando mais confiança e interesse tanto por parte de clientes quanto de parceiros”.

Del Mar destaca que a participação no Prêmio POPAI foi uma experiência altamente significativa, e a conquista da classificação tem uma relevância estratégica para a AMar Consultoria.

“Foi uma grande oportunidade para trocar experiências com outros líderes do setor. A premiação reflete a nossa capacidade de trazer soluções para o mercado, em uma posição importante no desenvolvimento de campanhas de incentivo e estratégias de trade marketing”, afirma.

Ana Del Mar também é coautora do livro Marketing de Incentivo, a convite da Conecta Eventos, publicado pela Editora Reflexão. A obra aborda estratégias e práticas que podem transformar campanhas de incentivo em ferramentas poderosas de resultados, refletindo a experiência e visão da especialista sobre como o marketing de incentivo pode ser um motor para o sucesso no varejo e nas vendas.

Para saber mais, basta acessar: https://www.anadelmar.com/