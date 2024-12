Monte Carmelo celebra o lançamento do Parque das Árvores

No salão de festas do Vivendas do Bosque, a Évora Urbanismo apresentou oficialmente o Parque das Árvores, primeiro bairro planejado de Monte Carmelo. O evento reuniu centenas de pessoas, entre autoridades, empresários e personalidades locais, marcando o início de um novo capítulo no desenvolvimento urbano e sustentável do município.

Os convidados foram recepcionados pelo CEO da Évora, Franco Cristiano Alves, e pela diretora Ana Carolina Alves, acompanhados de outros diretores da empresa. Estiveram presentes o prefeito eleito, Ricardo Ferreira, o secretário de saúde, Carlos Rezende, a presidente da Associação Comercial e Empresarial de Monte Carmelo, Virgínia Gomide, além de empresários e produtores do agronegócio da região.

Discursos que conectam tradição e inovação



O prefeito eleito, Ricardo Ferreira, destacou o impacto do empreendimento, lembrando sua experiência como secretário de obras durante a aprovação do projeto. Ferreira salientou o quanto vai representar para a economia do município uma obra deste porte, inclusive para a área social e de cultura.

Já o CEO da Évora, Franco Alves, mencionou os laços familiares que o conectam à cidade e destacou, em números, o que o empreendimento vai promover em termos de desenvolvimento para o município, colocando Monte Carmelo no mapa das grandes cidades de Minas Gerais. Ele enfatizou o compromisso do empreendimento com o meio ambiente e as pessoas “Meio ambiente e pessoas não se dissociam. Um meio ambiente bem cuidado é essencial para uma convivência saudável, e isso é um dos pilares do nosso projeto”, disse Franco.

Gabriel Almeida, CEO da GESTAX Inteligência Imobiliária, reforçou a inovação do Parque das Árvores ao apresentar detalhes do loteamento, incluindo imagens que evidenciam o conceito de “espaços de vida”. Almeida destacou que o projeto combina bem-estar, moradia, trabalho e lazer, além de abrigar a maior área verde urbana contínua da região, com 200 mil metros quadrados de preservação ambiental.

Sustentabilidade no centro do projeto



O Parque das Árvores ocupa uma área de 650 mil metros quadrados, planejada para integrar o meio ambiente ao espaço urbano. O projeto inclui:

Soluções sustentáveis como sistemas de captação e reúso de água, iluminação pública em LED e pavimentos permeáveis.

Preservação ambiental, com técnicas de manejo de solo, plantio de espécies nativas e corredores ecológicos para a fauna e flora locais.

Infraestrutura completa e inovadora



O bairro foi concebido para atender às diversas necessidades da comunidade e contará com:

Áreas dedicadas à educação, saúde e estudo .

Um mall com supermercado, hotel, posto de combustível e comércio.

Duas quadras residenciais exclusivas para estudantes , com espaços modernos e acessíveis.

A Praça Deputado Luiz Humberto Carneiro, planejada como um ponto de encontro cultural, com paisagismo biofílico, fontes de água e áreas sombreadas.

Atração musical e celebração



O evento foi encerrado com um show do cantor Léo Chaves e sua banda, reforçando o caráter festivo da ocasião.

Cronograma e expectativas



As obras do Parque das Árvores começarão em abril de 2025, com entrega prevista para agosto de 2027. Durante este período, a Évora Urbanismo oferecerá consultoria personalizada aos futuros moradores.

