Planejamento financeiro eficiente fortalece sustentabilidade de agências em 2025

O planejamento financeiro e tributário tem se mostrado uma prioridade para as empresas de publicidade e marketing no Brasil, especialmente diante das expectativas de crescimento do setor em 2025. De acordo com o Censo Agências 2024, desafios relacionados à gestão estratégica e organização interna permanecem como pontos de atenção. No entanto, há avanços no fortalecimento de práticas que garantem a sustentabilidade financeira.

A pesquisa, que envolveu 617 organizações de diferentes portes e regiões, revelou que 36,14% dos gestores se dedicam regularmente à administração de seus negócios, enquanto 28,85% afirmaram dedicar pouco tempo a essa atividade. Essa lacuna na gestão pode impactar diretamente a saúde financeira, especialmente em um cenário econômico desafiador.

Outro dado relevante indica que 38,9% das agências adotam modelos híbridos de trabalho, contribuindo para a redução de custos operacionais. Contudo, essa economia deve ser acompanhada de um planejamento financeiro eficaz, que direcione os recursos economizados para áreas estratégicas, como capacitação e retenção de talentos.

Robson Araújo, CEO da SmartSolve, enfatiza a importância de um planejamento tributário eficiente: “Escolher o regime tributário adequado – seja Simples Nacional, Lucro Real ou Lucro Presumido – pode gerar uma economia significativa. Além disso, a adoção de ferramentas de gestão financeira ajuda a controlar o fluxo de caixa e a precificação, aspectos essenciais para a saúde financeira do mercado”.

Adicionalmente, 59,48% dos participantes estão otimistas quanto à expansão do mercado nos próximos anos, reforçando a necessidade de um planejamento financeiro sólido para aproveitar as oportunidades de crescimento. Práticas como a definição de limites para alterações em projetos, adotadas por 34,36% das organizações, foram identificadas como estratégias eficazes para equilibrar flexibilidade com sustentabilidade operacional.

A capacitação das equipes também é uma prioridade, com 40% promovendo cursos e treinamentos frequentes, contribuindo para o aprimoramento das habilidades técnicas e gerenciais.

Com base nos dados apresentados, o panorama para 2025 exige um olhar atento para a gestão financeira e tributária, focando na organização interna, na retenção de talentos e na otimização de recursos. A adoção de práticas estratégicas e a busca por soluções inovadoras são fatores que podem garantir a sustentabilidade e o crescimento do mercado no próximo ano.

Para obter mais detalhes sobre as estratégias tributárias e financeiras que podem ser adotadas, tanto por empresas recém-abertas quanto por aquelas em operação, basta consultar a SmartSolve.

Website: https://servicos.smartsolve.com.br/ebook-abri-uma-agencia