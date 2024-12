A Americanas, uma das empresas líderes do varejo brasileiro, anunciou a adoção das soluções avançadas de planejamento de varejo e cadeia de suprimento baseadas em IA da RELEX Solutions para aprimorar seus sistemas de planejamento. Com foco na eficiência operacional e financeira, um dos três pilares de sua nova fase de transformação, a Americanas escolheu a RELEX por suas sólidas competências que a habilitarão a enfrentar os desafios específicos de seu negócio. A solução de escopo abrangente da RELEX está alinhada aos objetivos estratégicos da Americanas, oferecendo processos configuráveis que atendem às necessidades únicas da empresa.

A solução da RELEX será utilizada nas mais de 1.600 lojas e oito centros de distribuição da Americanas em todo o Brasil, acelerando a eficiência da sua cadeia de suprimentos e reduzindo custos. A Wysupp, empresa parceira da RELEX, fornecerá o apoio necessário durante a implementação da solução.

O projeto inclui a implementação dos recursos avançados da RELEX para previsão de demanda e reposição de produtos em todos os centros de distribuição e lojas da empresa. Além disso, a Americanas também utilizará a RELEX para otimização de capacidade, planejamento sazonal, gerenciamento de promoções e eventos, otimização de compras e diagnóstico da cadeia de suprimentos.

A amplitude e complexidade da sua cadeia de suprimentos exigiam um sistema que fosse mais unificado e flexível. A Americanas optou pela RELEX por conta da tecnologia da plataforma que não requer programação, possibilitandoàequipe a criação de processos de negócios que seguem as melhores práticas e regras comerciais adaptáveis — permitindo que atualizações rápidas e ajustes perfeitos sejam feitos sem a necessidade de customizações da ferramenta.

Com a adoção da solução da RELEX, a Americanas terá a flexibilidade necessária para adaptar o sistema às necessidades exclusivas que seus negócios exigem. Além disso, o diagnóstico da cadeia de suprimento proverá informações sobre seu desempenho, indicando causas de eventuais rupturas, desperdício, e excesso de estoque, possibilitando medidas proativas para reduzir o desperdício, melhorar a disponibilidade dos produtos e também tomar decisões com base em dados, melhorando a eficiência geral da cadeia de suprimentos.

“Nosso objetivo é otimizar o estoque, melhorar os custos operacionais e automatizar processos que são críticos. A análise avançada de dados e os recursos baseados em IA da RELEX nos fornecerão os insights necessários para tomar decisões mais informadas, melhorar os níveis de serviço e aprimorar nossas operações gerais de supply chain”, explicou Osmair Luminatti, Vice-Presidente Comercial e de Operações da Americanas.

“Nossa abordagem unificada e capacidade de agregar valor ao negócio em pouco tempo são ideais para gerenciar operações complexas com eficiência”, disse Carlos Victoria, Vice-Presidente Sênior da RELEX Solutions para as Américas. “Utilizando nossa solução unificada e que não requer utilização de programação, a Americanas vai conseguir integrar e adaptar seus processos perfeitamente, sem a necessidade de fazer customizações. Isso levará a reduções significativas de custos e eficiências operacionais, permitindo que a empresa tome decisões mais rápidas, baseadas em dados, e otimize as operações para sua cadeia de suprimentos.”

Sobre a RELEX Solutions

A RELEX Solutions ofereceuma plataforma unificada de planejamento de varejo e cadeia de suprimentos que alinha e otimiza a demanda, merchandising, cadeia de suprimentos, operações e planejamento de produção em toda a cadeia de valor. Auxiliamos varejistas e empresas de bens de consumo como ADUSA, Auto Zone, Coles, Dollar Tree e Family Dollar, M&S Food, Pet Smart e The Home Depot a crescer com lucratividade em todos os canais de vendas e distribuição, resultando em maior disponibilidade de produtos, aumento das vendas, e melhoria da sustentabilidade. Leia mais sobre outras empresas que confiam nas soluções da RELEX: https://www.relexsolutions.com/customers/

Sobre a Americanas

A Americanas é uma das maiores varejistas do Brasil, com quase 100 anos de história. O objetivo da marca, querida pelos clientes, é facilitar a vida das famílias brasileiras de forma simples e descomplicada. A integração de mais de 1.600 lojas, presentes em todos os estados do país, e um e-commerce que complementa a experiência física, permite a implementação de uma estratégia de vendas multicanal eficiente, focada em geração de caixa e rentabilidade. Essa geração de valor também se reflete no comprometimento com o desenvolvimento sustentável, além do impacto social com foco na redução das desigualdades por meio de projetos de educação e diversidade.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241209119293/pt/

