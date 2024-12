YDUQS | Fato Relevante - Aquisição da Sociedade Educacional Fortaleza

A YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A. (“ Companhia ” ou “ YDUQS ”) - (B3: YDUQ3), em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“ Lei das S.A. ”), na Resolução CVM n.º 44, de 23 de agosto de 2021 (“ Resolução CVM 44/21 ”), na Resolução nº 77, de 29 de março de 2022 (“ Resolução CVM 77/22 ”) e na Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022 (“ Resolução CVM 80/22 ”), informa aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que, celebrou, por meio de sua subsidiária integral, a IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA., contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças (“ Contrato ”), cujo objeto é a aquisição da totalidade das quotas que compõem o capital social da SOCIEDADE EDUCACIONAL FORTALEZA LTDA. (“Instituição” ou “Edufor”), mantenedora das instituições de ensino superior “Faculdade de Ciências e Saúde” e “Faculdade de Tecnologia e Administração” (“ IES ”).

A Edufor iniciou suas operações em São Luiz no ano de 2017 e, desde então, tem se destacado pelo crescimento no mercado e por sua reputação, alcançando excelente avaliação em suas IES com notas 4 e 5, em uma escala de 1 a 5, no Conceito Institucional (CI) de 2022. Atualmente, a Instituição oferece 13 cursos de graduação na modalidade presencial, incluindo medicina, atendendo a cerca de 3 mil alunos, sendo mais de 90% deles matriculados em cursos das áreas de saúde e direito. Com o posicionamento estratégico da Instituição em uma localização complementar a uma das operações da marca Estácio, a Companhia fortalece o seu portfólio diversificado e se posiciona de maneira estratégica pelo país.

A Instituição conta com 118 vagas de medicina1, já em operação, em seu portfólio de cursos. Deste total, 58 foram autorizadas pelo MEC em junho de 2023 e as outras 60 foram autorizadas em agosto deste ano. Com a aquisição da Instituição e a adição das vagas de medicina à vertente de negócio do Instituto de Educação Médica – IDOMED, a YDUQS passa a operar seu curso de medicina em 18 localidades com um total de 2.044 vagas anuais autorizadas, sendo 208 vagas apenas no Estado do Maranhão.

A aquisição está alinhada à estratégia de alocação de capital da Companhia e reforça o portfólio de marcas da YDUQS. A Companhia projeta uma relação de EV/EBITDA de 4,1x para 2027.

O valor acordado para a transação foi de R$145 milhões, com a seguinte estrutura de pagamento: (i) R$ 72,5 milhões à vista; e (ii) R$ 72,5 milhões a serem pagos em cinco parcelas anuais, corrigidas pelo IPCA acumulado. A aquisição também inclui uma cláusula de earn-out relacionada às possíveis vagas adicionais de medicina no valor de R$1 milhão por eventual nova vaga autorizada pelo MEC até 2027.

Cabe esclarecer que o contrato foi assinado sem condições precedentes e a transação já foi consumada, com a transferência das quotas e o pagamento da parcela à vista realizados. Todas as partes no Contrato já assumiram compromisso definitivo com relação à transação.

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2024.

Rossano Marques

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Website: https://www.yduqs.com.br/