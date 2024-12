A terceira edição anual do Digital Engineering Awards reuniu mais de 100 lideranças mundiais de engenharia e colaboradores individuais de destaque para celebrar a excelência em engenharia digital. Durante a cerimônia de gala de premiação em Dallas (EUA), organizada em parceria com ISG, L&T Technology Services (LTTS) e CNBC-TV18, 35 organizações líderes e 14 pessoas da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico foram reconhecidas por suas inovações revolucionárias. Suas contribuições estão redefinindo a tecnologia, a sustentabilidade e o futuro da engenharia nos principais segmentos de Mobilidade, Sustentabilidade e Tecnologia.

The 3rd edition of the Digital Engineering Awards presented in association with ISG, L&T Technology Services, and CNBC-TV18 (Photo: Business Wire)

De acordo com os anfitriões do evento, o Digital Engineering Awards é “um testemunho do potencial transformador da engenharia digital”. Este ano foram apresentadas mais 230 indicações, refletindo a crescente proeminência da engenharia digital em todos os setores. As indicações eram de inovadores que estão promovendo mudanças em setores cruciais, como o automotivo, produtos industriais, manufatura, energia, aeroespacial, tecnologia médica e telecomunicações. Um foco especial foi dadoàIA eàIA Gen, com duas novas categorias reconhecendo iniciativas que estão moldando o cenário emergente.

Os vencedores foram premiados em dois segmentos – “Engineering the Change” e “Engineer at Heart” –, homenageando os feitos extraordinários em nível empresarial e individual. Os vencedores foram escolhidos entre 11 categorias distintas de prêmios que destacaram a excelência em áreas como sustentabilidade, produtos digitais e aplicação de tecnologias emergentes.

As candidaturas foram rigorosamente analisadas por um painel de especialistas do mundo todo, composto pelo Prof. Jim Austin, da Wharton Business School e da Brown University; Prof. (Dr.) Marcos Kauffman, da Coventry University; Neelu Sethi, da Brinks Inc.; Vanessa Eriksson, da GiTN (Girls in Tech Nordics); e Steve Hall,Prashant Kelker, e Gaurav Gupta do ISG. Os critérios de avaliação abrangeram inovação, precisão de entrega, impacto comercial tangível e criação de valor sustentável.

Michael P. Connors, presidente e CEO do ISG, comentou: “A engenharia digital continua redefinindo quase todas as facetas da vida moderna, desde energia limpa até inovações na área de saúde e muito mais. O Digital Engineering Awards deste ano destaca os notáveis avanços da engenharia que estão impulsionando o progresso em um nível mundial. Esta edição apresentou um salto significativo no número de indicações, uma prova de como a engenharia digital é cada vez mais importante para os setores e infraestruturas globais, bem como do poder desse programa de reconhecimento único”.

S. Shivakumar, CEO da News18 Studios, compartilhou: “Temos orgulho de sermos parceiros em uma plataforma que celebra o talento excepcional que está moldando o futuro da engenharia digital. Essas histórias de inovação inspiram os setores a superar os limites e oferecer soluções impactantes. A parceria reflete nossa dedicação em oferecer ao nosso público insights sobre desenvolvimentos revolucionários e celebrar os inovadores que impulsionam a transformação do setor”.

“As candidaturas deste ano mostraram uma inovação inigualável e uma diversidade crescente na comunidade de engenharia. É especialmente alentador ver mais mulheres projetando, inovando e aproveitando tecnologias de ponta para resolver os desafios atuais e moldar um futuro melhor. Continuamos firmes em reconhecer e celebrar as organizações extraordinárias e os engenheiros individuais que as compõem, que estão incansavelmente moldando um futuro mais brilhante por meio do Propósito. Agilidade. Inovação”, acrescentou Amit Chadha, CEO e diretor administrativo da L&T Technology Services.

Entre os vencedores de mais destaque se encontram empresas da América do Norte, que continuam liderando a inovação, como demonstram as mais de 150 inscrições da região. Europa e Ásia-Pacífico também demonstraram um impulso notável no aproveitamento da engenharia digital para obter eficiências inigualáveis, sustentabilidade comercial e excelência operacional.

Engineering The Change (prêmio por equipe)

1. Transformação Digital do Ano:

1º lugar:

Union Pacific Railroad (Inovação tecnológica que melhora drasticamente a segurança e a reputação)

Concorrentes:

Dow (Inovação digital pioneira em tintas e revestimentos com o DOWTM Paint Vision)

Nestlé India Limited (Fábrica do futuro: conectada, inteligente e automatizada)

Menção honorífica:

Tenneco (Aceleração do desenvolvimento de suspensões por meio de redes neurais)

Sundaram Clayton Ltd. (Revolucionando a manufatura com a engenharia digital: iniciativa de rede 5G privada da SCL)

2. Principal Iniciativa de Sustentabilidade:

1º lugar:

AT&T (Criação de comunidades resilientes por meio da iniciativa Climate Resilient Communities)

Concorrentes:

Polícia de Telangana, Índia (Monitoramento dos pandals de Ganesh e acompanhamento do processo de imersão usando GIS)

Vanderlande (Um divisor de águas no suporte de serviços intralogísticos: de peças de reposição virgens a remanufaturadas)

Menção honorífica:

Chennai Smart City Limited (Promoção do transporte ecológico com tecnologias digitais)

Santos (Conversão da eletrificação de Santos)

Weatherford (Gerenciador de emissões da Weatherford: impulsionando o gerenciamento sustentável de emissões em petróleo e gás)

3. Projeto/Programa de Engenharia Digital do Ano:

1º lugar:

Collins Aerospace, An RTX Business (Ciclo de vida do produto digital – Engenharia digital)

Concorrentes:

Chevron (Limpeza e inspeção robótica de tanques: uma abordagem digital para implementação e adoção)

Eaton (Um “botão fácil” digital para conformidade com o código de rede dos recursos de energia distribuída [DER] universais)

Menção honorífica:

Delek US (Olho no céu: programa de drones autônomos baseados em IA)

Henkel (Manufatura de última geração)

Nokia (Bell Labs) (Serviço autônomo de monitoramento de inventário (AIMS) com tecnologia de drones inteligentes)

4. Produto de Engenharia do Ano:

1º lugar:

Honeywell (Potência do conector – Gerenciamento de tomadas inteligentes comerciais)

Concorrentes:

Marelli (Tela para passageiros com privacidade)

Next Big Innovation Labs Pvt Ltd (Bioimpressoras Trivima: revolucionando a bioimpressão para o setor de saúde)

Menção honorífica:

Eaton (Plataformas de borda Brightlayer – Impulsionando a transformação digital da Eaton)

EdgeQ (Estação base em um chip EdgeQ)

MediaKind (Plataforma de vídeo MK.IO: projetada para estabelecer um novo padrão de referência em streaming de vídeo)

5. Excelência na Realização de Valor:

1º lugar:

Sky (Planejamento universal definido por software [uSDP])

Concorrentes:

Goodyear (Soluções de pneus definidas por software para veículos de última geração)

OPW Propane Energy Solutions (empresa do grupo Dover) (Plataforma digital “Rego Connect – Prestolink”)

Menção honorífica:

Rockwell Automation (Modelo operacional simplificado [SOM])

Siemens Healthineers (Maximização do valor por meio da inovação de serviços remotos na área de saúde)

T-Mobile (Transformação da integração de contas de atacado)

6. Impacto em IA do Ano:

1º lugar:

SymphonyAI (Revolução alimentada por IA: o impacto da SymphonyAI IRIS Foundry na operação industrial)

Concorrentes:

Dell (Revolucionando a adoção e a inovação da IA com a Dell Technologies AI Factory)

Philips (Revolucionando os exames de tórax por meio de imagens de raios X personalizadas baseadas em IA)

Menção honorífica:

Aspen Technology (Planejamento estratégico da AspenTech para caminhos de sustentabilidadeTM)

CNH (Caso de uso de máquina robótica industrial baseada em IA para agricultura)

Prayagraj Smart City Limited (Uso de Inteligência Artificial durante o Kumbh Mela 2019 para facilitar o gerenciamento de multidões)

Engineer At Heart (prêmio individual)

1. Líder em Engenharia Digital Notável:

Amy Wheelus, Gigapower

Asha Poulose Johnson, GE Healthcare

Kazuhiko Maruyama, Honda

2. Engenheiro Digital do Ano:

Andy Vitale, Caterpillar

Evan Ren, Dow

Jyothi Gangadharan, Patient Point

3. Engenheira do Ano:

Anita Routray, Uber

Jaya Jagadish, AMD India Private Limited

Kate Montgomery, Condé Nast

4. Inovador do Ano:

Carlos Yengle, Chevron

Gaurav Saxena, ITL - Sonalika

5. Inovador em IA do Ano:

Deven Panchal, AT&T

Shiv Udkar, AMD Inc.

Vaibhav Lodhi, CNH

Sobre o Digital Engineering Awards

O Digital Engineering Awards reúne lideranças do setor para reconhecer conquistas notáveis no domínio de P&D e para ajudar organizações do mundo todo a dar forma às suas ideias transformadoras. A premiação é produzida pela L&T Technology Services em associação com o ISG, tendo a CNBC-TV18 como parceira de mídia.

Para saber mais sobre a Premiação, acesse nosso site ou entre em contato conosco.

Sobre o ISG

O ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder mundial em pesquisa e consultoria em tecnologia. Parceiro de negócios confiável para mais de 900 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo IA, nuvem e análise de dados; consultoria de abastecimento; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de operadora de rede; desenho de estratégia e operações; gestão de mudança; inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e sediada em Stamford (EUA), o ISG emprega mais de 1,6 mil profissionais preparados para o digital, operando em mais de 20 países – uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência no mercado, profundo conhecimento da indústria e da tecnologia e recursos analíticos e de pesquisa de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações, acesse www.isg-one.com.

Sobre a Network 18

A Network18 Media & Investments Limited (Network18 Group) é um dos conglomerados de mídia e entretenimento (M&E) mais diversificados da Índia, com interesses em televisão, conteúdo digital, entretenimento filmado, comércio eletrônico, impressão e outros negócios. A TV18 Broadcast Limited, uma subsidiária da Network18, administra seu principal negócio de transmissão. Ela administra a maior rede de notícias da Índia, abrangendo negócios, notícias gerais e notícias regionais. Marcas famosas, como CNBC-TV18, News18 India e CNN News18, fazem parte desse leque de notícias. Para mais informações, acesse: https://www.nw18.com/corporate.

Sobre a L&T Technology Services Ltd.

A L&T Technology Services (LTTS) é líder mundial em serviços de engenharia e tecnologia. Uma subsidiária listada da Larsen & Toubro (L&T), oferecemos serviços de projeto, desenvolvimento, teste e manutenção de produtos e processos.

Propósito. Agilidade. Inovação. É assim que impulsionamos o crescimento nos segmentos de Mobilidade, Sustentabilidade e Tecnologia. Nossa base de clientes inclui 69 empresas da Fortune 500 e 57 das principais empresas de ER&D nos setores de produtos industriais, dispositivos médicos, transporte, telecomunicações e alta tecnologia e processos. Com sede na Índia, temos mais de 23.700 funcionários em 22 centros globais de design, 30 escritórios globais de vendas e 108 laboratórios de inovação, em 30 de setembro de 2024.

Para mais informações sobre a L&T Technology Services, acesse www.LTTS.com.

