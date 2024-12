Finep aprova R$ 102 milhões para TSEA com apoio da Macke

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com recursos do FNDCT, está impulsionando o setor elétrico ao conceder um crédito de R$ 102 milhões à TSEA Energia para viabilizar seu novo plano de inovação. Com mais de 55 anos de expertise em geração, transmissão e distribuição de energia, a TSEA contou com o suporte completo da Macke Consultoria em todo o processo de captação de recursos pela Finep.

O projeto visa tornar a TSEA em um modelo de Indústria 4.0 e promover produtos sustentáveis para o setor energético. As principais frentes incluem a modernização da infraestrutura tecnológica, desenvolvimento de produtos voltados para energias renováveis e implementação de práticas sustentáveis.

Segundo Bruno Vidigal, Gerente Financeiro da TSEA Energia: “A modernização das fábricas envolve tecnologias como automação avançada, robótica, IoT, big data e machine learning, com expectativa de aumentar a eficiência produtiva em até 85% até 2025. Também incorpora práticas de ESG, com o desenvolvimento de materiais de menor impacto ambiental e metas de redução de emissões de CO?”.

Segundo André Maieski, sócio da Macke Consultoria, "este financiamento da Finep oferece prazos estendidos e taxas competitivas, facilitando investimentos em inovação e sustentabilidade, e colocando a TSEA à frente das tendências globais de eficiência e competitividade".

Na linha de produtos, a TSEA planeja lançar novos modelos de transformadores e reguladores de tensão para fontes de energia renovável, como solar e eólica, e para subestações móveis e compactas.

A Finep concedeu o financiamento por meio da linha "Mais Inovação", que apoia empresas brasileiras no desenvolvimento de projetos inovadores e estratégicos. Voltada para impulsionar a ciência, tecnologia e competitividade, a linha oferece recursos financeiros para iniciativas que incluem pesquisa, desenvolvimento de novos produtos, tecnologias ou processos. O objetivo é ajudar empresas a crescerem de forma sustentável e a se destacarem no mercado, promovendo o avanço da inovação no Brasil.





