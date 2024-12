A Andersen Global continua deixando uma marca no cenário global quando a Robley Baynes, uma empresa colaboradora desde 2020, se torna uma empresa-membro e adota o nome Andersen. A Andersen em Trinidad e Tobago é a primeira empresa-membro no Caribe, estreando a marca Andersen na região e solidificando ainda mais o alcance global da organização.

Liderada pelos sócios Kendell Robley e Mikhail Baynes, a Andersen em Trinidad e Tobago trabalha em estreita colaboração com os clientes para oferecer serviços contínuos nas áreas tributária, consultiva, financeira, corporativa e de gestão. O modelo de negócios da empresa, centrado no cliente, garante que soluções integradas e de qualidade sejam adaptadas para atender às crescentes demandas globais.

“Nossa empresa se desenvolveu substancialmente ao longo dos anos e nossa equipe trabalha diligentemente para fornecer soluções integradas e de qualidade no cenário empresarial em evolução”, disseram Kendell e Mikhail. “Ao nos tornarmos uma empresa membro da Andersen Global, estamos comprometidos em impulsionar o crescimento no Caribe e garantir o sucesso dos nossos clientes”.

O presidente Global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz, acrescentou: “A criação da Andersen em Trinidad e Tobago demonstra a crescente força de nossa organização global e nosso compromisso em construir uma plataforma integrada”.

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membros independentes e legalmente separadas, composta por profissionais de tributos e jurídicos ao redor do mundo. Fundada em 2013 pela empresa-membro norte-americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global agora conta com mais de 18.000 profissionais pelo mundo afora e está presente em mais de 500 localidades por meio de suas empresas-membros e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241205978838/pt/

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700