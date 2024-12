Hoje, a Eldridge Industries anunciou planos para lançar a Eldridge, uma holding de gestão de ativos e seguros com aproximadamente US$ 74 bilhões em ativos sob gestão. A Eldridge será de propriedade integral da Eldridge Industries e consistirá em duas divisões: Eldridge Capital Management e Eldridge Wealth Solutions.

A Eldridge Capital Management se concentrará em quatro estratégias de investimento – crédito corporativo, soluções de GP, crédito imobiliário e esportes, mídia e entretenimento – e conduzirá os negócios sob a marca Eldridge. A Eldridge Wealth Solutions, uma plataforma de soluções de seguro e aposentadoria, será composta pelas empresas de seguro de propriedade integral da Eldridge, Security Benefit e Everly Life.

A Eldridge será administrada por um Comitê Executivo recém-formado, presidido por Todd Boehly, presidente e CEO e acionista controlador da Eldridge Industries. Boehly, em sua capacidade como presidente do Comitê Executivo da Eldridge, estará envolvido na supervisão estratégica e nas parcerias da Eldridge Capital Management e da Eldridge Wealth Solutions.

“Eldridge reunirá décadas de experiência coletiva, estruturação de classe mundial, experiência em originação proprietária e abordagens diferenciadas para capitalizar o que acreditamos ser a oportunidade mais atraente já criada em algum tempo, e estamos entusiasmados por entrar neste próximo capítulo de crescimento”, disse Boehly. “Estamos confiantes de que a empresa irá fornecer o mais alto nível de serviço e gerar novas e apelativas oportunidades de investimento.”

Tony Minella, cofundador e presidente da Eldridge Industries, que trabalhou ao lado de Boehly por aproximadamente 25 anos, liderará a Eldridge Capital Management como CEO. Todd Gilbert e Nicholas Sandler atuarão como copresidentes da Eldridge Capital Management.

A Eldridge Wealth Solutions será liderada por Doug Wolff como CEO e Joseph Wittrock como diretor de investimentos.

As empresas e equipes existentes da Eldridge Industries, incluindo a Maranon Capital, a equipe de crédito corporativo da Security Benefit, a equipe de investimento da Stonebriar Commercial Finance, a equipe de crédito imobiliário da Cain International e a Panagram Structured Asset Management, serão integradasàEldridge Capital Management e receberão a seguinte nova marca

A Eldridge Corporate Credit será coliderada por Jeffrey Forlizzi e Nicholas Sandler e investirá em um amplo espectro de crédito privado, lastreado em ativos, oportunista e estruturado. A estratégia subscreverá minuciosamente os cenários de desvantagem para oferecer uma margem de segurança e utilizará uma abordagem rigorosa, orientada por princípios fundamentais e orientada por valores, enfatizando a pesquisa profunda de investimentos e equilibrando os riscos da empresa, do setor e macroeconômicos.

será coliderada por Jeffrey Forlizzi e Nicholas Sandler e investirá em um amplo espectro de crédito privado, lastreado em ativos, oportunista e estruturado. A estratégia subscreverá minuciosamente os cenários de desvantagem para oferecer uma margem de segurança e utilizará uma abordagem rigorosa, orientada por princípios fundamentais e orientada por valores, enfatizando a pesquisa profunda de investimentos e equilibrando os riscos da empresa, do setor e macroeconômicos. A Eldridge GP Solutions será liderada por David Lee e investirá em empresas líderes de mercado por meio de transações atraentes lideradas por GPs de middle-market, incluindo veículos de continuação de ativos únicos liderados por GPs, transações diretas lideradas por GPs e fornecerá outras soluções abrangentes de capital e liquidez para GPs.

será liderada por David Lee e investirá em empresas líderes de mercado por meio de transações atraentes lideradas por GPs de middle-market, incluindo veículos de continuação de ativos únicos liderados por GPs, transações diretas lideradas por GPs e fornecerá outras soluções abrangentes de capital e liquidez para GPs. A Eldridge Real Estate Credit será liderada por John Cole e adotará uma abordagem disciplinada e paciente para o investimento em oportunidades de crédito imobiliário nos EUA, no Reino Unido e na Europa, investindo em oportunidades de construção, ponte e situações especiais em toda a estrutura de capital, principalmente em cidades de entrada com os melhores patrocinadores e ativos da categoria.

será liderada por John Cole e adotará uma abordagem disciplinada e paciente para o investimento em oportunidades de crédito imobiliário nos EUA, no Reino Unido e na Europa, investindo em oportunidades de construção, ponte e situações especiais em toda a estrutura de capital, principalmente em cidades de entrada com os melhores patrocinadores e ativos da categoria. A Eldridge Sports, Media, and Entertainment será liderada por Jeff Wilbur e fará investimentos em empresas privadas que criem e possuam propriedade intelectual premium que possa ser distribuída e monetizada de várias maneiras nos setores de esportes, mídia e entretenimento.

A Eldridge terá escritórios em Nova York, Greenwich, Beverly Hills, Chicago, Dallas, Atlanta, Overland Park, Des Moines, Topeka, Londres e Abu Dhabi.

A transação está prevista para estar concluída em janeiro de 2025.

Sobre a Eldridge Industries

A Eldridge Industries investe em negócios nos setores de Seguros, Gestão de Ativos, Tecnologia, Mobilidade, Esportes e Jogos, Mídia e Música, Imóveis e Consumidor. A empresa busca construir e desenvolver negócios liderados por equipes de gestão comprovadas que demonstraram liderança e experiência para escalar uma empresa. A Eldridge Industries tem escritórios em Miami, Greenwich, Beverly Hills, Nova York e Londres. Para saber mais sobre a Eldridge Industries, acesse eldridge.com.

