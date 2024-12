Energia solar movimenta R$ 200bi e segue em expansão em 2025

O setor de energia solar no Brasil tem se destacado como uma das principais alternativas para a transição energética e a redução de emissões de carbono. Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica (Absolar), os investimentos no setor já ultrapassaram os R$ 200 bilhões, com sistemas de geração distribuída representando uma parte significativa desse volume. Esses sistemas, instalados em telhados e terrenos menores, têm sido os grandes motores do crescimento, atendendo tanto residências quanto pequenos negócios.

De acordo com Ronaldo Koloszuk, presidente do Conselho de Administração da Absolar, "a energia solar é a fonte que mais cresce no Brasil, proporcionando economias de até 90% na conta de luz e um rápido retorno sobre o investimento, ainda mais com a queda de mais de 40% nos preços dos equipamentos nos últimos anos".

Com mais de 42 gigawatts (GW) de capacidade instalada, o Brasil já alcançou o equivalente à geração de mais de três usinas de Itaipu. A previsão é de que até o final de 2024 a capacidade instalada ultrapasse os 45 GW, graças a um cenário favorável impulsionado por incentivos ao uso de fontes renováveis, aumento da demanda e redução nos custos de equipamentos.

O Canal Solar aponta que, apenas em 2023, o Brasil adicionou 7,8 GW de capacidade instalada à matriz elétrica, com destaque para a energia solar. Devido às altas temperaturas e à crescente onda de calor que o Brasil vem enfrentando, os consumidores estão cada vez mais motivados a buscar alternativas para reduzir os custos com energia elétrica, aumentando ainda mais a adesão à geração distribuída.

O impacto da geração distribuída e a contribuição das empresas

O modelo de geração distribuída, que permite que consumidores gerem sua própria energia e compartilhem o excedente com a rede elétrica, tem se mostrado fundamental para o crescimento da energia solar no Brasil. Empresas como a Evosolar estão contribuindo para esse avanço ao implantar soluções de energia solar em diversas regiões do país.

"A Evosolar, com seis anos de atuação no setor, é um exemplo de como o mercado tem evoluído rapidamente. Hoje, a empresa possui operações em mais de 10 estados brasileiros, oferecendo oportunidades para pequenos e médios empreendedores no mercado de energia renovável", comenta Rafael Lutterback, engenheiro e CEO da Evosolar. Ainda segundo ele, "ver o setor em pleno crescimento é uma grande alegria. Já estamos há mais de 6 anos no mercado e temos uma visão positiva para o próximo ano em nossa expansão".

Perspectivas para 2025 e além

A energia solar no Brasil segue em trajetória de expansão acelerada, com projeções otimistas para os próximos anos. A combinação de preços competitivos, inovação tecnológica e aumento da conscientização sobre sustentabilidade tem criado um ambiente favorável para o crescimento do setor. Especialistas apontam que, até 2025, a capacidade instalada deve continuar em ascensão, consolidando o Brasil como um dos líderes globais em energia solar.

Website: http://www.evosolar.com.br/franquia-energia-solar