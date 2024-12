Grupo Riopae promove evento de Finados no RJ

O Grupo Riopae, empreendimento que atua há mais de 57 anos no segmento do luto, realizou mais uma edição do evento anual de Finados no último dia 02 de novembro. A ação teve como tema “Cremação, eu escolhi: uma escolha que cuida de quem parte e de quem fica”.

A data foi marcada por uma programação diversificada, com destaque para o Crematório Metropolitano São João Batista, localizado em São João de Meriti (RJ), que sediou o ponto central das celebrações.

Os cemitérios Vila Rosalí, Éden e São Lázaro também promoveram diversas atividades a fim de proporcionar um espaço acolhedor para as famílias e a comunidade homenagearem seus entes queridos. Segundo a companhia, o evento superou as expectativas quanto ao número de participantes.

De acordo com Vinicius Chaves de Mello, CEO do Grupo Riopae, a ação teve como objetivo sensibilizar sobre a cremação como um gesto de cuidado e amor, tanto para aqueles que partem quanto para os que permanecem.

“Esse tema busca refletir o compromisso do grupo com o bem-estar emocional e espiritual das famílias, reforçando a importância de decisões que impactam não só o presente, mas também o futuro”, afirma.

A programação deste ano foi marcada por momentos de acolhimento e memória, incluindo missas, cultos e apresentações musicais com quarteto de cordas, coral e violinistas, além de cerimônias simbólicas como a soltura de balões. O evento também contou com dinâmicas interativas e ações de saúde e bem-estar gratuitas, realizadas por marcas do grupo.

A Farmapae distribuiu cupons de descontos e termômetros a fim de oferecer um gesto de cuidado e conforto aos participantes. Já a Clinipae marcou presença com a realização de aferição de pressão e glicose, ação que teve como intuito reforçar o compromisso com a saúde dos associados e visitantes.

“Além disso, foram entregues mudas de plantas, cartões semente e as tradicionais rosas brancas, símbolos de renascimento e continuidade, conectando o ciclo da vida com a memória dos entes queridos”, reporta Mello. “Esse gesto visa inspirar o público a cultivar novas vidas em homenagem àqueles que partiram, perpetuando o carinho e a lembrança além do evento”, completa.

Abaixo, os principais destaques da programação nos cemitérios participantes:

Crematório Metropolitano São João Batista - apresentação de Violinista, culto, missa com coral, ativações, como a impressão de fotos instantâneas de entes queridos e ações da Farmapae e Clinipae;

Cemitério São Lázaro - apresentação de violinista, missa, cerimônia de soltura de balões, culto, coral, quarteto de cordas e ativações da Farmapae e Clinipae;

Cemitério Vila Rosali - apresentação de violinista e entrega de brindes, além de ativações da Farmapae e Clinipae;

Cemitério Éden - entrega de brindes.

Evento promove espaço de conforto e respeito

O Grupo Riopae é um conjunto de empresas que atuam no segmento de assistência familiar. “Com uma abordagem humanizada, o grupo auxilia as famílias nos momentos mais delicados, proporcionando soluções que envolvem assistência prática e apoio emocional e espiritual, sempre com foco no bem-estar e dignidade das pessoas”, afirma Mello.

De acordo com o CEO do Grupo Riopae, o evento ofereceu uma programação sensível e dedicada para apoiar as famílias em momentos de despedida. Para além dos serviços de assistência, a companhia buscou promover um espaço de conforto e respeito. “Ativações como essa são fundamentais para serviços de assistência familiar, pois vão além da oferta de produtos e serviços, criando um vínculo significativo com a comunidade”, explica.

Além disso, prossegue, a Farmapae, localizada em São João de Meriti, tem como objetivo cuidar da saúde e do bem-estar da população da baixada fluminense. “Essa colaboração permitiu oferecer aos associados da Riopae acesso a medicamentos e produtos de saúde com preços reduzidos”.

Para Mello, ao liderar iniciativas que beneficiam a comunidade, a empresa reforça seu posicionamento como uma empresa de assistência familiar e manifesta o desejo de se destacar em um mercado competitivo. “Essas ações não apenas impactam comercialmente, mas também deixam um legado de cuidado e responsabilidade social, elementos essenciais para organizações voltadas ao bem-estar coletivo”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://www.crematoriosaojoao.com.br/home