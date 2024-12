A Telebras selecionou a SES, juntamente com outras empresas, para apoiar a execução do Programa de Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC) no Brasil. A parceria entre as empresas viabilizou a implementação da solução Managed Enterprise em mais de 1.500 locais, incluindo instituições públicas, escolas, bibliotecas, telecentros, unidades de saúde, aldeias indígenas e assentamentos rurais na região Norte do país.

Como parte da solução de Internet gerenciada da SES fornecida por meio de seu satélite de banda Ka SES-17 de alto rendimento, a companhia será responsável pela operação e manutenção da rede, incluindo satélite, gateways e locais remotos. Os sites estão sendo conectados desde abril de 2024 e serão suportados pelo novo gateway da SES em Hortolândia (SP). O SES-17 é um satélite geoestacionário que oferece uma solução otimizada para acelerar programas de inclusão digital em toda a região, oferecendo cobertura total sobre o Brasil e o restante da América Latina.

O Programa GESAC é voltado principalmente para comunidades em estado de vulnerabilidade social localizadas em áreas rurais e remotas em todo o Brasil, promovendo a inclusão digital e social e incentivando iniciativas de governo eletrônico por parte de agências governamentais. O programa é coordenado pelo Ministério das Comunicações (MCom) e conta atualmente com mais de 15 mil pontos de Internet gratuita em operação desde sua criação em 2002.

“A Telebras tem ampla experiência em inclusão digital e há muito tempo somos aliados de comunidades remotas e carentes, trazendo tecnologias de informação e comunicação que promovem o acesso e o progresso digital. Dentro desse projeto faremos muito mais porque a inclusão digital potencializa o acessoàcidadania”, afirmou Frederico Siqueira, presidente da Telebras. “A SES é um grande parceiro que compartilha nosso compromisso de aumentar a inclusão digital em todo o Brasil e, com sua solução de Enterprise gerenciada via satélite SES-17 e a capacidade de alcançar áreas remotas em todo o país, continuaremos a fornecer acessoàInternet que muda vidas para muitas pessoas.”

“O Brasil fez progressos significativos nos últimos anos na melhoria do acesso da populaçãoàInternet, mas ainda há espaço para melhorias no alcance e na qualidade dos serviços que cobrem algumas áreas populacionais de baixa densidade no país. Temos o prazer de apoiar a Telebras como parte do Programa GESAC e, ao mesmo tempo, contribuir para o avanço social de comunidades que historicamente tinham pouca ou nenhuma conectividade”, explicou Omar Trujillo, vice-presidente de Enterprise Americas da SES. “Com uma combinação de tecnologia de sistema terrestre de ponta, recursos avançados de satélite e experiência em ciclo de vida de serviço, Enterprise gerenciada via SES-17 fornece o rendimento, o alto desempenho e a flexibilidade necessários para conectar locais carentes e isolados em todo o Brasil e em toda a região das Américas com despesas de capital iniciais mínimas. As soluções via satélite desempenham um papel fundamental na redução da exclusão digital, especialmente para estas áreas e comunidades.”

Sobre a SES

A SES tem uma visão ousada de oferecer experiências incríveis em qualquer lugar da Terra, distribuindo conteúdo de vídeo da mais alta qualidade e fornecendo serviços de conectividade de dados sem interrupções em todo o mundo. Como fornecedor de soluções globais de conectividade de conteúdo, a SES é proprietária e opera a única constelação de satélites em órbita geoestacionária e órbita terrestre média (GEO-MEO) do mundo, com a combinação única de cobertura global e serviços de alto desempenho. Usando sua rede inteligente habilitada para nuvem, a SES oferece soluções de conectividade de alta qualidade em qualquer lugar em terra, no mar ou no ar, e é uma parceira confiável de empresas de telecomunicações, operadoras de redes móveis, governos, provedores de serviços de conectividade e nuvem, emissoras, operadores de plataformas de vídeo e proprietários de conteúdo ao redor do mundo. A empresa tem sede em Luxemburgo e está listada nas bolsas de Paris e Luxemburgo (Ticker: SESG). Mais informações estão disponíveis em: www.ses.com.

Sobre a Telebras

A Telebras, ou Telecomunicações Brasileiras S.A., é uma empresa estatal brasileira que promove as políticas públicas de inclusão digital do país e atende às demandas de soluções em serviços de conexão para a Administração Pública. Vinculada ao Ministério das Comunicações (MCom), a Telebras desempenha um papel fundamental na universalização do acessoàinternet, executando políticas de inclusão digital, especialmente em regiões remotas. Além do papel social, a Telebras apoia o desenvolvimento do mercado de telecomunicações ao fornecer infraestrutura para internet banda larga aos provedores regionais, o que estimula as economias locais e fomenta a concorrência no setor de telecomunicações. A Telebras também oferece suporteàtransformação digital do governo brasileiro, contribuindo para a modernização dos serviços públicos e tornando-os mais acessíveisàpopulação.

