A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligentes, anunciou hoje a divulgação do seu mais recente relatório, que analisa o estado da segurança cibernética e oferece informações acionáveis para ajudar as organizações a fortalecerem sua resiliência cibernética. O estudo do Futurum Group, "Nuvem, complexidade, IA: a ameaça tripla que exige novas estratégias de resiliência cibernética", patrocinada pela NetApp, fornece uma análise abrangente das ameaças cibernéticas em evolução e das estratégias de resiliência.

O estudo, que entrevistou mais de 1.300 líderes em segurança cibernética em vários setores no mundo todo, revela que mais de 54% das organizações sofreram um ataque cibernético nos últimos 12 a 18 meses, sendo que uma em cada cinco não conseguiu recuperar os dados perdidos. O relatório destaca a necessidade urgente das empresas de potencializar a infraestrutura de dados inteligentes para lidar com os riscos crescentes apresentados pelas ameaças sofisticadas, pela complexidade operacional e pelos desafios de ambientes de várias nuvens híbridas.

"Os achados destacam claramente a urgência que as organizações têm de repensar suas estratégias de segurança cibernética em uma era de ameaças que se intensificam", afirmou Gagan Gulati, gerente geral de serviços de dados da NetApp. "Para reduzir os riscos e garantir recuperação mais rápida, os negócios devem adotar uma estratégia de dados inteligentes que priorize infraestruturas com design protegido, integrando a segurança no centro da sua abordagem de gestão de dados. Como os dados são os ativos mais valiosos de uma empresa, as soluções de armazenamento resiliente, como as oferecidas pela NetApp, servem como a última linha de defesa em uma estratégia de segurança abrangente, protegendo as informações críticas e possibilitando sucesso a longo prazo em ambientes de várias nuvens híbridas".

Principais achados:

Riscos de segurança na nuvem : as configurações incorretas e vulnerabilidades em ambientes de várias nuvens híbridas estão agora entre as principais ameaças, ultrapassando os ataques tradicionais como ransomware. À medida que as organizações contam cada vez mais com infraestruturas em nuvem híbrida, lidar com essas vulnerabilidades é essencial para manter a segurança dos dados e a continuidade operacional.

: as configurações incorretas e vulnerabilidades em ambientes de várias nuvens híbridas estão agora entre as principais ameaças, ultrapassando os ataques tradicionais como ransomware. À medida que as organizações contam cada vez mais com infraestruturas em nuvem híbrida, lidar com essas vulnerabilidades é essencial para manter a segurança dos dados e a continuidade operacional. Desafio de dispersão de ferramentas : 70% dos entrevistados usam mais de 40 ferramentas de segurança cibernética, sendo que 84% citou a complexidade operacional como um significante inibidoràresiliência cibernética. Essa complexidade cria lacunas de proteção e ineficiências, destacando a necessidade por consolidação das ferramentas e soluções integradas para otimizar as operações.

: 70% dos entrevistados usam mais de 40 ferramentas de segurança cibernética, sendo que 84% citou a complexidade operacional como um significante inibidoràresiliência cibernética. Essa complexidade cria lacunas de proteção e ineficiências, destacando a necessidade por consolidação das ferramentas e soluções integradas para otimizar as operações. IA em segurança cibernética : 40% das organizações estão aproveitando a IA para detecção de ameaças, tendo planos de ampliar seu uso para automatizar resposta e recuperação. A capacidade da IA de identificar e mitigar ameaças em escala é poderosa, porém balancear seu uso com o gerenciamento de falsos positivos e garantir uma sólida supervisão humana é essencial para seu sucesso.

: 40% das organizações estão aproveitando a IA para detecção de ameaças, tendo planos de ampliar seu uso para automatizar resposta e recuperação. A capacidade da IA de identificar e mitigar ameaças em escala é poderosa, porém balancear seu uso com o gerenciamento de falsos positivos e garantir uma sólida supervisão humana é essencial para seu sucesso. A classificação de dados é fundamental : as organizações com sólidas estruturas de classificação de dados se recuperam de ataques de forma mais eficaz, enfatizando o papel que isso tem como um pilar da resiliência cibernética. Isso destaca a importância de se integrar infraestrutura de dados inteligentes que não somente classifica e protege os dados, mas também permite detecção de anomalias em tempo real e recuperação resiliente, possibilitando continuidade dos negócios mesmo nos piores cenários.

: as organizações com sólidas estruturas de classificação de dados se recuperam de ataques de forma mais eficaz, enfatizando o papel que isso tem como um pilar da resiliência cibernética. Isso destaca a importância de se integrar infraestrutura de dados inteligentes que não somente classifica e protege os dados, mas também permite detecção de anomalias em tempo real e recuperação resiliente, possibilitando continuidade dos negócios mesmo nos piores cenários. Maior investimento: mais de 90% dos entrevistados planejam aumentar o gasto com segurança cibernética nos próximos 12 a 18 meses, focando em soluções integradas e proativas. O investimento proativo pode endereçar o custo ascendente dos ataques cibernéticos e a crescente complexidade das ameaças, garantindo resiliência e confiança operacional.

O referencial de infraestrutura de dados inteligentes da NetApp ajuda as organizações a lidar com os desafios de resiliência cibernética revelados nesse relatório, permitindo que elas adotem uma abordagem proativa quantoàproteção de dados. Ao potencializar a classificação avançada dos dados, a detecção de ameaças orientadas por IA e as medidas de segurança integradas, as organizações podem implementar, de forma mais fácil, práticas de governança estritas, detectar e responder às ameaças em tempo real e manter a conformidade com os padrões em evolução do setor. Conforme destacado no relatório, as organizações com infraestrutura de dados resiliente têm melhorias significativas nos tempos de recuperação e na segurança dos dados em geral, demonstrando ser um componente crítico nas estratégias modernas de segurança cibernética.

"Esta pesquisa destaca o papel crítico da visibilidade e das estratégias centradas em dados no que diz respeito a navegar o cenário de segurança cibernética em evolução", afirmou Daniel Newman, CEO do The Futurum Group. "Ao aproveitar as soluções de infraestrutura de dados inteligentes, as organizações podem proteger melhor seus ativos, garantir a recuperação e prosperar em momentos perturbados".

O relatório enfatiza o papel fundamental da IA e das tecnologias integradas como divisores de água no que diz respeito a combater os vetores de ataques cada vez mais sofisticados. Ao potencializar a IA junto com uma robusta classificação de dados e conjuntos de ferramentas consolidados, as empresas podem mitigar os riscos com mais eficácia, reduzir os tempos de resposta e aprimorar a visibilidade em ambientes dispersos de várias nuvens híbridas.

Para analisar todos os achados do estudo de visibilidade da segurança cibernética de 2024 e descobrir como os líderes em TI e segurança estão pensando sobre os desafios e as oportunidades que estão moldando o futuro da resiliência cibernética na empresa, acesse https://www.netapp.com/media/120378-netapp-cloud-complexity-ai.pdf.

Metodologia

Na primavera americana de 2024, a NetApp colaborou com a Futurum Research na realização de uma pesquisa abrangente com mais de 1.300 líderes em segurança cibernética de todo o mundo. Entre os entrevistados estiveram executivos de nível C, vice-presidentes e diretores na área de TI e segurança, representando uma diversa série de setores. O relatório se baseia nas informações obtidas na pesquisa, bem como em 15 entrevistas aprofundadas com tomadores de decisão selecionados, oferecendo uma análise detalhada dos desafios e das oportunidades que estão moldando o cenário da segurança cibernética atual.

