Comprar trator agrícola pela internet já é uma realidade

O trator é um dos investimentos essenciais para os agricultores, independentemente do porte de sua propriedade. Com o avanço da tecnologia, a decisão sobre qual equipamento adquirir e o processo de compra têm se modernizado, possibilitando a realização de todo o procedimento por meio de plataformas digitais especializadas. Apesar de ainda ser comum no setor a presença do conceito "figital", que integra o físico e o digital, os marketplaces vêm contribuindo para tornar o processo de compra mais ágil, acessível e econômico para os agricultores.

O setor, tradicionalmente mais cauteloso na adoção de novas tecnologias, tem acompanhado o avanço da digitalização da economia e adotado, de forma crescente, plataformas digitais. Segundo o estudo recente da McKinsey – Global Farmers Insights 2024, 40% dos produtores rurais preferem canais digitais para compra de produtos agrícolas. Essa tendência também pode ser observada no mercado de tratores agrícolas, com empresas especializadas nesses equipamentos buscando investir em parcerias com companhias como o E-agro para atender à crescente demanda de agropecuaristas que priorizam a praticidade da compra on-line.

"Com a popularização dos marketplaces do agro, ficou mais acessível e rápido comprar um trator. O agricultor pode conhecer o maquinário que deseja em uma loja física, por exemplo, e concluir o negócio por meio digital. Com isso, de forma totalmente on-line, o cliente consegue uma comparação mais rápida de preços e pode simular na hora taxas e formas de pagamento do financiamento”, explica Nadege Saad, Head do E-agro, plataforma que conecta o agricultor com as maiores indústrias do setor.



O produtor pode adquirir ou renovar o maquinário utilizando a CPR Máquinas e Equipamentos como meio de pagamento na plataforma do E-agro. “Isso significa que os tratores da propriedade podem ser colocados como garantia dos recursos a serem tomados e faz isso diretamente em nosso site ou aplicativo”, detalha Nadege. Essa opção está disponível para a compra de maquinário de diversas marcas, incluindo trator Massey Ferguson, um dos 70 parceiros do E-agro, que aceita não apenas a CPR, mas também outras formas de financiamento para a aquisição dos equipamentos.

De acordo com Nadege, os marketplaces derrubam barreiras geográficas, permitindo que agricultores de qualquer parte do Brasil tenham acesso a uma vasta gama de produtos e possam realizar compras com toda a segurança. “E isso beneficia também a indústria, que têm a possibilidade de transacionar seus produtos, serviços e acessórios traçando uma estratégia focada em maior personalização das ofertas e integração com outras tecnologias, como Internet das coisas (IoT) e inteligência artificial (IA), melhorando a experiência do consumidor”, encerra.

Sobre o E-agro

Lançado em 2023, o E-agro foi desenvolvido em parceria com o inovabra, ambiente de coinovação do Bradesco, com participação da IBM. Na plataforma on-line, toda a cadeia do agronegócio – clientes e não clientes do banco – têm acesso a soluções de crédito, incluindo recursos obrigatórios para produção agrícola, pecuária, além da oferta de produtos como máquinas e equipamentos. Também é possível contratar Cédula de Produto Rural (CPR) digital - inclusive a CPR com garantia de máquinas e equipamentos - de forma totalmente on-line. A plataforma conta com importantes parceiros das principais categorias do agro, como máquinas agrícolas, insumos e implementos, agricultura digital, irrigação, energia solar, e outros segmentos que compõem a cadeia.

