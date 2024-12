Neoenergia Coelba conclui linha de energia na BA

O Agronegócio Estrondo é um dos principais beneficiados pela conclusão da nova linha de interligação entre as Subestações Dianópolis e Rio do Ouro, entregue pela Neoenergia Coelba no município de Luís Eduardo Magalhães. A nova linha de interligação representa um marco para o Agronegócio Estrondo, permitindo substituir gradativamente o uso de geradores a diesel por energia limpa e de fontes renováveis, predominantemente hidrelétricas. Esse avanço não apenas reduz custos e emissões de carbono, como também possibilita a adoção de novas tecnologias que aumentam a eficiência produtiva.

A obra, apresentada no último dia 28 de novembro, reforça o compromisso com o desenvolvimento da infraestrutura energética do Oeste da Bahia, trazendo maior flexibilidade operacional e assegurando um fornecimento de energia mais eficiente para a região.

“Com essa obra, o Agronegócio Estrondo está preparado para avançar em suas operações de forma sustentável e produtiva. A melhoria na infraestrutura energética nos permite otimizar nossas atividades, ampliar investimentos e gerar mais empregos, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico de toda a região”, destaca Daniel Ferraz, gerente administrativo e financeiro do Agronegócio Estrondo.

A iniciativa faz parte de um plano estratégico da Neoenergia Coelba que prevê investimentos de R$ 2,2 bilhões até 2027. Esses recursos viabilizam a construção de 13 novas linhas de alta tensão, além da ampliação e construção de quatro subestações, sendo duas com conclusão prevista para este ano. Essa expansão será essencial para atender ao crescimento do agronegócio, fortalecendo a matriz energética com fontes mais sustentáveis e impulsionando a economia local.

Além dos benefícios diretos ao setor agrícola, a nova infraestrutura fortalece a economia do Oeste da Bahia, gerando impactos positivos para comunidades locais e outros setores produtivos.

Website: https://www.linkedin.com/company/86240701/admin/dashboard/