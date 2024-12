Torneio de vôlei gera expectativa para o turismo de Curitiba

O voleibol é um esporte que possui grande potencial para promover a integração e o desenvolvimento social, além de fortalecer a modalidade e descobrir novos talentos. Entre os dias 3 e 9 de novembro, São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, recebeu a Taça Paraná de Vôlei, considerado um dos maiores eventos deste esporte no Brasil.



A edição contou com mais de 250 equipes de diferentes estados brasileiros e demais países da América do Sul. O campeonato definiu os ganhadores em três categorias: no sub-14 (para nascidos entre 2011 e 2012), sub-16 (para nascidos entre 2009 e 2010) e sub-18 (para nascidos entre 2007 e 2008). E o evento elevou as expectativas do setor hoteleiro da região.



Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis que integra a unidade Cassino Tower Curitiba Aeroporto, eventos desse porte tendem a atrair um volume considerável de pessoas entre atletas, técnicos, familiares e espectadores, o que pode representar uma oportunidade valiosa para os hotéis.



“Muitos visitantes optam por estender sua estadia para conhecer a região, o que acaba por gerar uma demanda prolongada. Acredito que os hotéis estão atentos a isso e preparam pacotes especiais, justamente para atender a esse público variado e garantir uma experiência agradável”, afirma Aly.



O diretor ressalta ainda que, além da ocupação e visibilidade, a expectativa do setor está atrelada à movimentação econômica que o evento traz. “O evento não apenas preenche os quartos dos hotéis, mas gera um ciclo de crescimento e desenvolvimento econômico para a região, impactando também os restaurantes, bares e até o comércio local”.



Como o evento recebeu atletas estrangeiros, Aly estima que o segmento esteja passando por uma fase de ajustes e aprimoramentos, e que muitos hotéis já começaram a investir na capacitação de funcionários para oferecer um atendimento bilíngue. “A comunicação é um ponto crucial para garantir que esses turistas se sintam acolhidos e bem informados durante a estadia. Além disso, adaptar serviços como cardápios e informações turísticas em outros idiomas, certamente é um diferencial importante”.



No entanto, o diretor aponta para a necessidade de aprimoramentos na infraestrutura da região para atender às expectativas internacionais de instalações e experiências oferecidas. “Muitos estrangeiros podem ter expectativas diferentes em relação a padrões de conforto e hospitalidade. Acredito que essa preparação precisa estar em sintonia com a experiência geral da cidade, para que o turista saia com uma boa impressão e queira voltar em outra oportunidade”.



“Ademais, tenho a impressão de que o setor turístico como um todo também se organizou para oferecer atividades e experiências que vão além do evento esportivo em si. Afinal, quem vem de fora do país quer aproveitar ao máximo a viagem, e Pinhais, juntamente a Curitiba, tem muito a oferecer”, completa Aly.

Cassino Tower Curitiba Aeroporto



O Cassino Tower Curitiba Aeroporto, pertencente a rede Nacional Inn, está localizado em um dos bairros mais famosos da capital paranaense, o bairro Batel. Está próximo de atrações conhecidas como o Hard Rock Café Curitiba, Jardim Botânico e Parque Tanguá. O hotel conta com cinco categorias de acomodação, todas com café da manhã incluso na diária. Outras comodidades da unidade são estacionamento, local com acesso para pessoas com mobilidade reduzida, estadia pet friendly e salas para eventos e reuniões.

Para saber mais, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/cassino-tower-curitiba-aeroporto