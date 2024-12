Falta de análise contábil ameaça sobrevivência de empresas

A maioria dos negócios abertos no Brasil não consegue sobreviver por mais de três anos: 51,15% deles fecham as portas nesse intervalo de tempo. É o que indica um levantamento feito pela BigDataCorp (empresa especializada na captura, estruturação, armazenamento e distribuição de dados) e repercutido pela CNN Brasil.

Entre os vários fatores que podem levar um negócio a fechar, está a falta de planejamento e de uma análise correta dos números, como explica Wallisson Deziderio. Contador de formação, ele é CEO da Billion Contabilidade, empresa que atende empresários em questões como departamento contábil, fiscal e pessoal.

“O fato de muitas empresas correrem o risco de encerrar suas atividades devido à falta de análise das demonstrações contábeis e financeiras é um ponto muitas vezes negligenciado, o que pode levar a sérias consequências para a sustentabilidade e sobrevivência do negócio”, analisa Deziderio.

Ele destaca a necessidade de fazer a análise do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício (DRE, que mostram o desempenho de um negócio em um período específico) e demais relatórios para identificar possíveis riscos financeiros, operacionais e de gestão. Com base nisso, a empresa consegue tomar decisões considerando informações exatas e se organizar melhor.

Deziderio menciona ainda outros indicadores que não devem ser esquecidos por quem tem um negócio próprio. São eles: liquidez corrente (mede a capacidade da empresa de pagar suas obrigações de curto prazo), liquidez seca (semelhante à liquidez corrente, mas exclui os estoques) e índice de endividamento (mede o grau de dependência da empresa em relação a financiamentos externos para financiar suas operações)

“Sem esses indicadores, os gestores não conseguem tomar decisões financeiras bem informadas, o que pode resultar em insolvência, dificuldades de fluxo de caixa e aumento da dependência de dívida. Em última análise, a ausência dos dados pode contribuir significativamente para o fechamento do negócio devido à má gestão financeira”, alerta Deziderio.

O termo “insolvência” ao qual o especialista fez referência é usado para descrever quando o negócio não consegue mais cumprir com suas obrigações financeiras. É o caso, por exemplo, de uma empresa que contrai dívidas tão grandes que o pagamento delas se torna inviável.

“A combinação de falta de planejamento financeiro, gestão inadequada, falta de adaptação ao mercado, subcapitalização, problemas com fluxo de caixa, concorrência intensa e falta de qualificação gerencial são algumas das causas mais frequentes para o insucesso”, avalia o CEO da Billion Contabilidade.

Para Deziderio, é essencial que os empreendedores busquem conhecimento, façam um planejamento sólido, analisem regularmente os indicadores financeiros e estejam preparados para lidar com os desafios do mercado. “Isso minimiza os riscos de falência e aumenta as chances de continuidade do negócio”, resume.

