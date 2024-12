Instalar iluminação de Natal em casa requer segurança

Nessa época do ano, é fundamental garantir que as instalações elétricas para a decoração de Natal sejam feitas de maneira segura, evitando riscos como curtos-circuitos, incêndios e choques elétricos. Para proteger o consumidor e sua família de quaisquer problemas desse tipo, Rubens Rosado, engenheiro elétrico e assessor técnico da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Produtos de Iluminação (Abilumi), orienta sobre os cuidados necessários.

“Antes de qualquer instalação, é importante verificar a qualidade dos fios e lâmpadas e comprar equipamentos de qualidade. Certifique-se de que as luzes e extensões elétricas utilizadas sejam de marcas confiáveis, com certificação de segurança, em conformidade com as normas brasileiras, por exemplo, o selo do Inmetro. E nunca usar fios, lâmpadas ou tomadas danificadas, com isolamento exposto ou sinais de desgaste. Além disso, fios ressecados podem causar curto-circuito”, afirma o especialista.

Com mais equipamentos que o normal para ligar nessa época, a tentação é grande para usar os famosos benjamins. “Prefira as extensões, mas use com cuidado, para evitar sobrecarga. Certifique-se de que a capacidade da extensão seja adequada para a carga elétrica. Fios de extensão devem ser de alta qualidade e nunca sobrecarregados com muitos aparelhos ou lâmpadas”, diz.

O Assessor Técnico da Abilumi também alerta para a necessidade de evitar usar as extensões em locais de difícil acesso, áreas úmidas ou sob tapetes, o que também pode representar risco de tropeços ou danificação. “Se for necessário usar várias extensões ou tomadas externas, sempre se certifique de que não há risco de sobrecarga no circuito. O ideal é não conectar tudo em um único ponto, o que levará a um sobreaquecimento do fio, causando riscos de incêndio”, avisa.

Isso porque, segundo o engenheiro, a soma das correntes elétricas (Amperes) das lâmpadas ou dispositivos conectados em uma mesma extensão ou benjamim não pode ser superior à capacidade da tomada onde será conectada, que geralmente é de 10A ou 20A.

Nas áreas externas, o cuidado deve ser redobrado. “Utilize luzes específicas para áreas externas, que sejam resistentes à água e com grau de proteção adequado. Evite usar decoração elétrica em locais onde possa entrar em contato com água ou umidade excessiva”, orienta.

Outra dica importante é desligar as luzes ao dormir ou sair de casa, o que evita riscos de superaquecimento e sobrecarga, reduzindo as chances de incêndios quando não houver ninguém no imóvel. O uso de timers ou interruptores automáticos para desligar as luzes automaticamente também é útil e seguro.

Um fator com o qual pouca gente se preocupa é a forma de armazenar esses materiais, que costumam ser reaproveitados de um ano para outro, segundo Rosado. “Após a temporada de festas, retire as lâmpadas e fiação com cuidado, evitando o desgaste dos cabos. Não guarde os itens molhados ou danificados”, reforça.

Por fim, e não menos importante, fazer manutenção periódica nas instalações elétricas evita muitas dores de cabeça. “Caso note qualquer falha, como lâmpadas piscando ou aquecendo demais, desligue imediatamente a instalação e verifique o que está acontecendo. Conte sempre com um eletricista para avaliar a situação com segurança”, diz o especialista da Abilumi. “Com esses cuidados, você pode garantir uma instalação de iluminação de Natal mais segura, protegendo sua casa e sua família de riscos elétricos”, conclui.

