O Empire State Building (ESB) anunciou hoje os detalhes de suas festividades de fim de ano favoritas dos fãs, com decorações extravagantes, pop-ups festivos, exibições de filmes clássicos e iluminações especiais na torre.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241202148318/pt/

Winter Wonderland in the Heart of NYC: The Empire State Building Celebrates the Holiday Season with Extravagant Holiday Décor, Festive Movie Screenings, Special Lightings, and More (Photo: Business Wire)

“Não há lugar como Nova York para passar as festas de fim de ano, e o Empire State Building está no topo da lista de atrações em NYC”, disse Jean-Yves Ghazi, presidente do Empire State Building Observatory. “De fotos com o Papai Noel a exibições de filmes clássicos, os visitantes criarão memórias de fim de ano para toda a vida, desfrutando das melhores vistas de Nova York”.

Coberto com enfeites de Natal

Cada canto do Observatório do Empire State Building será adornado com decorações festivas de fim de ano, com grinaldas brilhantes, luzes, enfeites de Natal, laços e uma menorá gigante no modelo de dois andares do edifício. Enquanto percorrem as exposições imersivas da Observatory Experience, os visitantes podem posar para fotos de fim de ano em um canto dedicado do 80º andar com árvores de Natal, flocos de neve, presentes e um cenário aconchegante com lareira inspirado na oficina do Papai Noel.

Quando chegarem ao icônico Observatório do 86º andar, os visitantes poderão posar em um canto dedicadoàGhirardelli, decorado com um arco de bengala doce, vegetação natalina, luzes cintilantes e os quadrados de casca de hortelã-pimenta favoritos dos fãs da Ghirardelli.

Os visitantes concluirão sua visita ao Observatório no famoso saguão da Fifth Avenue do edifício – apresentado no clássico de férias “Elf” – que é decorado com decorações clássicas de férias, como luzes cintilantes penduradas, guirlandas e uma árvore de Natal de grandes dimensões. As icônicas janelas da Fifth Avenue retratam cenas de trenós cheios de presentes embrulhados, ursos de pelúcia e sundaes de sorvete de Natal da Ghirardelli Chocolate.

Os locatários e visitantes que passarem pelo saguão da Fifth Avenue de segunda a sexta-feira no mês de dezembro ouvirão músicas natalinas tocadas por pianistas profissionais.

O homem com a bolsa

Nos dias 30 de novembro e 7, 9, 11, 14, 16, 18 e 20 de dezembro, o Papai Noel em pessoa espalhará a alegria do feriado e posará para fotos com os convidados do Observatório em seu cantinho dedicado no 80º andar do edifício. Mais informações sobre as visitas do Papai Noel podem ser encontradas em esbholiday.com.

Baby, It’s Cold Outside

A partir de 13 de novembro, durante toda a temporada de férias, a Ghirardelli Chocolate estará presente no Observatório do 86º andar do Empire State Building todos os dias, das 10h às 13h e das 17h às 20h. A adorada chocolatier oferecerá seu clássico chocolate quente e chocolate quente com hortelã-pimenta aos visitantes enquanto eles apreciam as melhores vistas da cidade de Nova York no conforto do Observatório aquecido ao ar livre.

Starbucks Reserve®Winter Wonderland

A magia das festas de fim de ano ganha vida na icônica loja Starbucks Reserve® Empire State Building com a nova experiência pop-up Winter Wonderland por tempo limitado. Localizada no Coffee & Cocktail Lounge, no segundo andar da loja, a Starbucks Reserve® Winter Wonderland destaca a jornada do café, do grãoàxícara. Exclusivo para a experiência é o novo Empire State Cocoa Cocktail, que apresenta chocolate amargo e leite vaporizado com infusão de conhaque Hennessy VS, coberto com chantilly e servido com licor Royal Combier e pedaços de chocolate amargo.

Clássicos de férias

Os fãs podem comprar ingressos para assistir a filmes clássicos de férias no 80º andar do Observatório, que incluem:

“Elf” nos dias 2, 8, 10, 15 e 17 de dezembro

“Home Alone 2: Lost in New York” nos dias 5 e 11 de dezembro

E “The Nightmare Before Christmas” (O pesadelo antes do Natal) em 13 de dezembro.

Os ingressos para essas exibições especiais de fim de ano incluem bebidas e lanches temáticos, além de acesso total ao museu do segundo andar do ESB e aos observatórios do 86º e 102º andares.

Iluminações especiais

As icônicas luzes da torre do Empire State Building brilharão durante toda a temporada de férias com iluminações dedicadas para o Dia de Ação de Graças, Chanukah, Natal e Ano Novo. O edifício também estreará seu show anual de música para as luzes do feriado. Envie a mensagem de texto CONNECT para 274-16 para receber informações em tempo real sobre cada iluminação da torre do Empire State Building.

A mundialmente famosa Observatory Experience, ou Experiência do Observatório, do Empire State Building passou por uma reimaginação de US$ 165 milhões que acrescentou um novo museu interativo com nove galerias, uniformes personalizados para os anfitriões e um novo Observatório no 102º andar com vistas inigualáveis do coração da cidade de Nova York. A icônica Observatory Experience foi recentemente eleita a atração número um do mundo – e número um nos EUA pelo terceiro ano consecutivo – no Tripadvisor Travelers' Choice Awards 2024: Best of the Best Things to Do (Melhor das Melhores Coisas para Fazer).

As imagens em alta resolução podem ser baixadas aqui.

Mais informações sobre o Empire State Building podem ser encontradas on-line.

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building, conhecido como o “Edifício Mais Famoso do Mundo”, pertenceàEmpire State Realty Trust Inc. (ESRT: NYSE) e se eleva a 1.454 pés acima de Midtown Manhattan, do solo até a antena. A remodelação de US$ 165 milhões da Observatory Experience do Empire State Building criou uma vivência completamente nova, com uma entrada exclusiva para visitantes, um museu interativo com nove galerias e um Observatório reformulado no 102º andar, com janelas que vão do chão ao teto. A jornada até o famoso Observatório do 86º andar, o único observatório ao ar livre com vista de 360 graus de Nova York e além, oferece aos visitantes uma introdução completaàcidade, cobrindo desde a icônica história do edifício até seu papel atual na cultura pop. A Observatory Experience do Empire State Building recebe milhões de visitantes anualmente e foi declarada a Atração nº 1 do Mundo – e Atração nº 1 dos EUA pelo terceiro ano consecutivo – nos Travelers' Choice Awards: Best of the Best Things to Do do Tripadvisor. Além disso, foi reconhecido como o “Edifício Favorito da América” pelo Instituto Americano de Arquitetos, o destino de viagem mais popular do mundo pelo Uber, e a atração número 1 de Nova York na Ultimate Travel List da Lonely Planet.

Desde 2011, o Empire State Building é totalmente alimentado por eletricidade renovável proveniente de energia eólica. Seus diversos andares abrigam uma ampla variedade de inquilinos corporativos, como LinkedIn e Shutterstock, além de opções de varejo, incluindo o STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informações e compra de ingressos para a Experiência do Observatório, visite esbnyc.com ou siga o edifício no Facebook, X (antigo Twitter) , Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

Fonte: Empire State Realty Trust, Inc.

Categoria: Observatório

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241202148318/pt/

MÍDIA:

Empire State Realty Trust

Jamie Steinberg

212-400-3339

jsteinberg@esrtreit.com