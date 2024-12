Hotel promoveu ação para o mês das crianças em Curitiba (PR)

O Hotel Nacional Inn Curitiba Torres, que integra a Rede Nacional Inn de Hotéis, esteve promovendo uma campanha no mês de outubro denominada “Mês das Crianças”, em referência ao feriado de Dia das Crianças, celebrado no segundo domingo (12). A unidade está situada na Rua Mariano Torres, no Centro de Curitiba (PR).

A ação tinha como público-alvo as famílias que desejam aproveitar a capital paranaense. A promoção previa o desconto de até 25% nas reservas, inclusão de serviços como café da manhã e possibilidade de parcelamento em até cinco vezes sem juros.

Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis - responsável pelo Hotel Nacional Inn Curitiba Torres -, destaca que a promoção “Mês das Crianças” também incluía um voucher VIP para o Hard Rock Café.

“Essa promoção criou um pacote que busca combinar economia e lazer”, afirma Aly. Segundo ele, o Hotel Nacional Inn Curitiba Torres viu resultados positivos para o mês de outubro, considerando as programações especiais que estavam ocorrendo em Curitiba.

“A 9ª Corrida Kids no Shopping Jardim das Américas é um evento que tem como objetivo incentivar a atividade física desde a infância, o que é importante para o desenvolvimento das crianças”, exemplifica. “Acredito que o hotel estava preparado para receber as famílias que estavam interessadas em participar de atividades saudáveis e divertidas como essa”, afirma.

Para o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, outro ponto interessante foi a atração fixa no Shopping Estação, o Led Jump Park.

“Tratava-se de um parque de trampolim considerado o maior da modalidade dentro de um shopping no Paraná, com mais de 400 m²”, reporta. Aly também destaca que a experiência era toda em neon e incluía trampolins, piscina de espuma, parede de escalada, circuito Parkour, basquete e circuito Ninja.

“Além disso”, prossegue, “o Balloon Experience, no Shopping Palladium, segue uma tendência internacional, com inspiração em lugares como o Balloon Museum de Paris e o Ballie Ballerson de Londres”. Segundo ele, esse cenário interativo em Curitiba tinha canhões de laser, luzes coloridas, espelhos e mais de 130 mil bolhas iluminadas em uma grande piscina de bolinhas.

“Com essas atividades, o hotel teve um mês movimentado, considerando o turismo familiar que vem em busca de experiências diferenciadas”, afirma. “Eventos como esses, combinados com a promoção, contribuem para que o hotel atinja suas metas de ocupação e cumpra com o seu objetivo, que é oferecer uma experiência completa para as famílias”, complementa.

Sobre o Nacional Inn Curitiba Torres

Próximo a atrações como Jardim Botânico, Mercado Municipal Largo da Ordem e Praça Tiradentes, o Nacional Inn Curitiba Torres dispõe de 87 acomodações, de cinco categorias distintas, distribuídas em 13 andares e uma piscina na cobertura com vista para a cidade. O hotel é pet friendly e também conta com outras comodidades como academia, local com acessibilidade, serviços de lavanderia, restaurante, estacionamento, café da manhã incluso na diária e espaço para reuniões e eventos.

Para mais informações, basta acessar:

https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-nacional-inn-curitiba-torres