Limpeza do colchão pode ajudar na qualidade do sono

O sono é essencial para o bem-estar físico, mental e social dos seres humanos. Apesar disso, diversos fatores podem comprometer um sono considerado saudável, como a qualidade do colchão, conforme aponta Vinicius Finavaro, responsável pela SP Serviços - lavanderia especializada em limpeza profissional de estofados.

Finavaro destaca que o colchão é um dos itens residenciais que mais contém ácaros e sujidades. “O colchão é um ambiente ideal para o acúmulo de ácaros e sujidades devido à sua estrutura porosa e acolchoada, que retém facilmente poeira, suor, pele morta e umidade”.

Segundo o especialista, esses fatores criam um ambiente propício para a proliferação de microrganismos, como ácaros, que se alimentam de partículas orgânicas e prosperam em condições úmidas e quentes. “Além disso, a exposição constante ao uso diário agrava o acúmulo de sujeira”.

Finavaro ressalta que a presença dessas sujidades pode interferir na qualidade do sono. “A presença de ácaros, poeira e outras sujidades pode desencadear reações alérgicas, como espirros, tosse, coceira nos olhos e irritações na pele”.

De acordo com dados publicados pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai), os principais sinais de algum tipo de alergia na pele incluem áreas mais grossas, coceira, descamação, lesões avermelhadas, vesículas e bolhas. Já a alergia respiratória, mais especificamente a rinite alérgica, afeta cerca de 40% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Alergia (WAO, na sigla em inglês).

O responsável pela SP Serviços também observa que esses sintomas podem interromper o sono e reduzir a qualidade do descanso. “Além disso, a sensação de desconforto causada por um ambiente insalubre também pode dificultar o relaxamento e aumentar os níveis de estresse durante a noite”.

Finavaro chama a atenção para a importância de realizar uma limpeza periódica de colchões: “A limpeza periódica do colchão é essencial para eliminar ácaros, bactérias e fungos, melhorando a qualidade do ar no quarto e prevenindo problemas respiratórios e alérgicos”.

Além disso, segundo o especialista, uma limpeza regular ajuda a prolongar a vida útil do colchão, mantendo-o em condições ideais de uso.

Apoio especializado

Segundo Finavaro, o apoio de uma empresa especializada em limpeza de colchões pode ajudar os cidadãos que buscam por esse serviço. Ele conta que, inicialmente, é feita uma aspiração profunda para remover poeira e partículas soltas. Em seguida, são utilizados produtos específicos e técnicas de higienização para eliminar manchas, odores e microrganismos.

“O processo é finalizado com a secagem adequada, garantindo que o colchão esteja pronto para uso em poucas horas, sem riscos à saúde ou danos ao tecido”, explica.

A seguir, o responsável pela SP Serviços apresenta uma série de dicas para manter o colchão limpo por mais tempo:

Usar uma capa protetora: investir em um protetor de colchão impermeável e lavável para evitar o acúmulo de poeira, manchas e líquidos;

Ventilar o quarto regularmente: abrir janelas e permitir a circulação de ar para evitar a umidade, que favorece a proliferação de ácaros;

Trocar a roupa de cama com frequência: lavar lençóis, fronhas e cobertores semanalmente para minimizar a transferência de sujeira para o colchão;

Evitar comer ou beber na cama: isso reduz o risco de manchas e migalhas, que atraem insetos;

Aspirar o colchão regularmente: utilizar um aspirador de pó com filtro HEPA para remover sujeiras superficiais e poeira acumulada, conclui Finavaro.

