A NIQ, empresa líder mundial em inteligência de consumo, lançou recentemente seu Relatório anual CMO Outlook, que destaca as prioridades e preocupações em evolução dos líderes seniores de marketing ao redor do mundo. A edição deste ano explora como os profissionais de marketing estão navegando tanto em ventos contrários quanto favoráveis ??dentro de seu planejamento estratégico para 2025, bem como a nova era da inteligência artificial (IA) no marketing.

Os consumidores continuam enfrentando custos cada vez maiores dos alimentos e serviços públicos, juntamente com a ameaça iminente de uma crise econômica, moldarem os padrões de gastos cautelosos vistos no CPG e no varejo. Por sua vez, a IA provavelmente terá um grande impacto nas estratégias de marketing de longo prazo, como atividade promocional e de marca,àmedida que os consumidores continuam a buscar valor e economia. No entanto, mesmo com esses desafios econômicos, ainda há oportunidades para o crescimento do marketing.

O relatório mostra que os líderes de marketing continuam otimistas sobre o futuro, com 78% esperando estar em uma posição mais forte daqui a três anos. No ambiente atual, mais da metade (56%) ainda vê o marketing como essencial para atingir metas de vendas imediatas (contra 64% em 2023), refletindo uma mudança em direçãoàconstrução de marca de longo prazo. Enquanto 60% dos líderes de marketing acham fácil justificar investimentos em marketing (contra 65% em 2023), há uma confiança cada vez maior entre CEOs e CFOs no valor de longo prazo dos investimentos em marca (44% em 2024 vs. 41% em 2023). Os profissionais de marketing também se voltaram para a IA como um facilitador crítico para enfrentar os principais desafios, o que sugere que ela está definida para redefinir como eles navegam no cenário cada vez mais complexo que está por vir.

Comentando as descobertas, Marta Cyhan-Bowles, diretora de comunicações e diretora global de marketing da NIQ COE, disse: “O futuro do marketing será liderado pela IA. Enquanto outros aspectos da estratégia do CMO permaneceram estáveis ??em 2024, a IA generativa (GenAI) está impulsionando um crescimento e uma mudança significativos e está se tornando um elemento central do mix de marketing para acelerar o crescimento. A IA pode aumentar a eficácia de tudo o que tocamos: da interação com o clienteàideação, coleta de dados, análise, sintetização de insights entre projetos e desbloqueio de novas oportunidades.”

Principais tendências de 2025 que impulsionam decisões de marketing:

As funções de marketing estão aproveitando cada vez mais a IA: os profissionais de marketing sênior estão tornando cada vez mais a IA generativa central para sua estratégia, com 72% usando-a para geração de conteúdo e criativo, 67% para medição de integridade da marca, 65% para planejamento e otimização de mídia e 30% para desenvolvimento de produtos. A IA generativa fará incursões profundas em todas as funções de marketing, com os profissionais de marketing também usando-a para aprimorar as experiências do cliente.

Por que essas tendências são importantes em 2025

o relatório CMO Outlook destaca a crescente influência da IA ??em todas as funções de marketing para auxiliar os CMOs com o planejamento para 2025. O relatório revela as crescentes prioridades dos profissionais de marketing sênior e como eles podem otimizar as ferramentas de IA e dados para navegar no cenário complexo que está por vir. Os tópicos incluem:

Prioridades e oportunidades de marketing para 2025

Potencial e impacto da IA ??no marketing

Construindo confiança na IA para futuras estratégias de marketing

Baixe uma cópia do relatório CMO Outlook: Como os líderes de marketing devem pensar sobre a IA e a tomada de decisões baseadas em dados rumo a 2025 aqui.

Sobre o relatório:

O relatório CMO Outlook: Como os líderes de marketing devem pensar sobre a IA e a tomada de decisões baseadas em dados rumo a 2025 da NIQ é baseado em uma pesquisa com quase 600 líderes seniores de marketing de empresas com receita anual de mais de 50 milhões de dólares americanos ou mais de 250 funcionários. A pesquisa abrange 18 países representando Ásia-Pacífico, Europa, América Latina, Oriente Médio/África e América do Norte. Líderes de marketing são definidos como CMOs ou brand heads, diretores ou VPs de marketing, marca, operações de marketing ou experiência do cliente.

Sobre a NIQ:

A NielsenIQ (NIQ) é a empresa líder mundial em inteligência do consumidor, oferecendo a mais completa compreensão do comportamento de compra do consumidor e revelando novos caminhos para o crescimento. A NIQ se uniuàGfK em 2023, reunindo os dois líderes do setor com alcance global inigualável. Hoje, a NIQ tem operações em mais de 95 países, cobrindo 97% do PIB. Com uma leitura holística do varejo e os insights mais abrangentes sobre o consumidor – fornecidos com análises avançadas por meio de plataformas de última geração – a NIQ oferece o Full View™.

Para mais informação, acesse www.niq.com

