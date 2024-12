A SLB Capturi alcançou um feito importante com a conclusão mecânica da planta de captura de carbono na fábrica de cimento da Heidelberg Materials em Brevik (Noruega).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241202172297/pt/

The carbon capture plant is designed to capture up to 400,000 metric tons of CO2 annually from the Heidelberg Materials cement facility in Brevik, Norway. (Photo: Business Wire)

Com a planta de captura de carbono em escala total terminada, incluindo o sistema de captura de carbono, o sistema de compressão, o sistema de integração de calor, o armazenamento intermediário e as instalações de carregamento, ela está pronta para testes e comissionamento. Quando estiver em operação, essa primeira planta de captura de carbono em escala comercial do mundo em uma fábrica de cimento permitirá a produção de cimento “net zero”, sem comprometer a resistência ou a qualidade do produto.

“Esse marco é uma prova do poder do trabalho conjunto e da determinação coletiva de causar um impacto climático positivo”, disse Egil Fagerland, CEO da SLB Capturi. “Esperamos dar continuidade a esses esforços de colaboraçãoàmedida que avançamos para as fases de comissionamento e operação do projeto. A planta CCS de Brevik estabelece um precedente para futuras iniciativas de captura de carbono, onde os aprendizados e o conhecimento sobre esse projeto pioneiro permitirão que outros sigam seu exemplo.”

Devido às emissões inerentesàprodução de cimento, o setor depende da captura e do armazenamento de carbono para chegar ao “net zero”. A planta de captura de carbono foi projetada para capturar até 400 mil toneladas métricas de CO 2 anualmente da fábrica de cimento. O forte apoioàexecução da Aker Solutions e do setor local foi fundamental para poder finalizar a construção desse projeto.

“A conclusão mecânica do projeto CCS de Brevik é uma conquista histórica na jornada de descarbonização do setor de cimento”, afirmou Giv Brantenberg, gerente geral da Heidelberg Materials no norte da Europa. “Este projeto exemplifica nosso compromisso com a inovação, a colaboração e a busca de soluções que abordem a questão premente das mudanças climáticas. Estamos muito orgulhosos da dedicação e do trabalho árduo de nossas equipes e parceiros que tornaram isso possível.”

A planta CCS de Brevik faz parte do projeto The Longship CCS, a primeira cadeia de valor completa da Europa para a captura, o transporte e o armazenamento de emissões industriais de CO 2 . A fábrica de Brevik entrará agora na fase de comissionamento, com as operações iniciando em 2025.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a SLB Capturi

A SLB Capturi se dedica a soluções de eliminação e redução de carbono. As tecnologias modulares comprovadas da empresa permitem que os setores implementem a tecnologia de captura em velocidade e escala, atendendo aos requisitos de amanhã e às oportunidades de hoje. Atualmente, a empresa está fornecendo sete plantas de captura de carbono para instalações de bioenergia, resíduos para energia e cimento. Saiba mais em capturi.slb.com

Nota de advertência sobre declarações prospectivas:

Este comunicadoàimprensa contém “declarações prospectivas” dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA – ou seja, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Essas declarações geralmente contêm palavras como “esperar”, “pode”, “estimar”, “pretender”, “antecipar”, “irá”, “potencial”, “projetado” e outros termos semelhantes. As declarações prospectivas tratam de assuntos que são, em vários graus, incertos, como previsões ou expectativas em relaçãoàimplementação ou benefícios previstos das novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções em matéria de sustentabilidade e meio ambiente; previsões ou expectativas em relaçãoàtransição energética e às mudanças climáticas globais; e melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de alcançar os objetivos de emissões líquidas negativas de carbono; a incapacidade de reconhecer os benefícios previstos de estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulatórias que abordam preocupações ambientais, incluindo iniciativas que abordam o impacto das mudanças climáticas globais; o momento ou recebimento de aprovações e permissões regulatórias; e outros riscos e incertezas detalhados nos registros públicos das empresas, incluindo os mais recentes Formulários 10-K, 10-Q e 8-K da Schlumberger arquivados ou fornecidosàComissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA. Se um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tais mudanças de desenvolvimento), ou se as suposições subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas são válidas apenas na data deste comunicadoàimprensa e a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241202172297/pt/

Imprensa

Josh Byerly – vice-presidente sênior de Comunicação

Moira Duff – diretora de Comunicação Externa

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3407

media@slb.com

Hanne Rolén – Chefe de Sustentabilidade

e Comunicação

SLB Capturi

Tel.: +47 990 02 571

Hrolen@capturi.slb.com

Investidores

James R. McDonald – vice-presidente sênior de Relações com Investidores e Assuntos da Indústria

Joy V. Domingo – diretora de Relações com Investidores

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com