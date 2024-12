Marca brasileira cita as cores que serão tendências em 2025

Desde 2014 a Tintas Eucatex elege a sua “Cor do Ano” com base em um estudo abrangendo as últimas ?tendências mundiais. O levantamento mais recente foi feito por profissionais multidisciplinares coordenado pela consultoria de tendências Tendere.

A marca do brasileiro Flavio Maluf, indicada na lista da Forbes Agro100, apresentou sugestões das paletas de cores para o próximo ano indicando, ao todo, 42 tonalidades divididas em quatro grupos criativos. Dentre elas, o destaque da coleção é para a tonalidade nomeada de "Sombra da Floresta”. Segundo estimado pela campanha da marca, a cor será a grande protagonista do ano de 2025 no catálogo da marca.

Com tons de verde, azul e cinza, a cor escolhida é, segundo o estudo encomendado pela companhia de Flavio Maluf, um convite ao relaxamento e à reflexão. Segundo publicado no site oficial da campanha, a escolha manifesta “um convite ao relaxamento e à reflexão: essa tonalidade evoca a calma das árvores centenárias, o frescor de um rio cristalino e a serenidade de um dia nublado”.

A campanha, apresentada na página Cor do Ano Eucatex, destacou as sensações geradas pela tonalidade e os motivos dessa escolha. Em entrevista ao site PaintShow, Argemiro Sanches, gerente de Marketing e Produtos da Tintas Eucatex, detalha que a cor reflete o desejo dos brasileiros por um ambiente mais tranquilo. "A serenidade de Sombra da Floresta traduz o nosso desejo por dias melhores, mais calmos, com o frescor da tranquilidade. É um descanso aos olhos, ao corpo físico e à mente".

Segundo a Dra. Patricia Sant'Anna, CVO (Chief Visionary Officer) da Tendere, empresa de consultoria e tendências mercadológicas, a tonalidade do ano leva em conta as relações culturais e mercadológicas. "O tom se equilibra em nuances acinzentadas, que reforçam a elegância e promovem segurança emocional, características que tornam a tonalidade ideal tanto para ambientes residenciais quanto corporativos", destaca.

Campanha mostra a cor do ano para 2025

A página oficial da Cor do Ano também incluiu quatro grupos de paletas de cores com base nas tendências analisadas. A empresa apresentou as propostas com o objetivo de oferecer opções que atendem a diferentes estilos e necessidades, desde a valorização de raízes culturais até a busca por uma conexão com a natureza.

A primeira paleta apresentada foi a "Pop Tropical - Origens", inspirada nas culturas indígenas e africanas. O grupo busca reforçar a conexão com a natureza e as origens culturais, com cores que fazem referência a elementos como a terra, as matas e o céu. Entre as tonalidades estão Sombra da Floresta, Pau Brasil, Tatuagem de Henna, Arara Azul e Floresta Amazônica.

A segunda proposta, chamada "Latino Urbano - Gráfica Cidade", mistura referências das décadas de 1950 e 1980, adaptadas ao contexto contemporâneo. O objetivo é transmitir a busca por aceitação e o desejo de destaque. As cores sugeridas para essa paleta incluem Sombra da Floresta, Campo de Futebol, Eclipse, Roxo Púrpuro e Café Torrado.

A terceira paleta, "Karioka - Jardim da Paz", foca na reconexão com a natureza e no estímulo ao bem-estar. O grupo propõe um estilo de vida mais sustentável, com cores que remetem à tranquilidade e ao equilíbrio. As tonalidades incluem Sombra da Floresta, Vulcão, Cacau, Pão de Forma e Hortelã Refrescante.

Por fim, a paleta "Sofisticado - Essência" foi criada para quem busca um estilo minimalista, com cores e materiais de alta qualidade. O grupo enfatiza a ideia de simplicidade e elegância. As cores incluem Sombra da Floresta, Sons do Mar, Eclipse, Clorofila e Reflexo do Lago.

Website: https://travelmediapr.com/pt/inicial/