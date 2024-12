Guanabara recebe o 1º lugar no Prêmio Maiores e Melhores

A Guanabara conquistou, na terça-feira passada (26), em São Paulo, o primeiro lugar como melhor empresa na categoria “Transporte Rodoviário de Passageiros”, durante o prêmio "Maiores do Transporte e Melhores do Transporte", promovido pelas Revistas Transporte Moderno e Technibus. A premiação reconhece as empresas que se destacam por sua excelência operacional, inovação e contribuição para o segmento no Brasil.

Com uma longa trajetória, a Expresso Guanabara destaca sua posição como referência no segmento, sendo eleita três vezes a melhor empresa de transporte rodoviário do Brasil. “Este reconhecimento é resultado de um esforço contínuo de aprimoramento, que inclui a modernização da frota, investimentos em tecnologia e um atendimento focado na experiência do cliente”, afirma Rodrigo Mont'Alverne, gerente de marketing da Guanabara.

Para o gerente, o prêmio ressalta o papel da empresa na promoção de soluções de transporte que conectam pessoas e regiões. Essa conquista reforça o compromisso da Guanabara em manter os mais altos padrões de qualidade e seguir como exemplo de inovação e eficiência no setor.

“Este prêmio nos enche de orgulho e reforça nossa missão de oferecer o melhor serviço de transporte rodoviário. É uma conquista de toda a equipe e dos nossos clientes, que confiam em nosso trabalho”, destacou Rodrigo.

A premiação das Revistas Transporte Moderno e Technibus é um dos mais prestigiados eventos do setor, evidenciando empresas que se destacam em suas categorias por meio de critérios rigorosos de avaliação.

